İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2023 Salı / 22 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9814
  • EURO
    20,3432
  • ALTIN
    1161.17
  • BIST100
    5277.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç Başbakanı, Finlandiya ile farklı aşamalarda NATO üyesi olabileceklerini söyledi
Dünya

İsveç Başbakanı, Finlandiya ile farklı aşamalarda NATO üyesi olabileceklerini söyledi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç ve Finlandiya'nın farklı aşamalarda NATO üyesi olabileceğini kaydetti.

AA14 Mart 2023 Salı 14:28 - Güncelleme:
İsveç Başbakanı, Finlandiya ile farklı aşamalarda NATO üyesi olabileceklerini söyledi
ABONE OL

Aftonbladet gazetesi de dahil olmak üzere yerel basında yer alan haberlere göre, Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusu hakkında düzenlediği basın toplantısında, "İsveç ve Finlandiya'nın farklı aşamalarda (üyeliğinin) onaylanması söz konusu olabilir." dedi.

Kristersson, kendisinin ve İsveç'in NATO baş müzakerecisi Oscar Stenstrom'un son haftalarda ittifak üyeliğinin farklı aşamalarda gerçekleşme olasılığının arttığı izlenimi edindiklerini kaydetti.

Söz konusu durumun ortaya çıkması halinde İsveç'in buna "hazırlıklı olduğunu" belirten Kristersson, Finlandiya'nın NATO'ya kendilerinden önce katılma ihtimalinin arttığına dikkati çekti.

Kristersson, İsveç'in üyeliğine dair son kararın Türkiye'ye ait olduğunu vurgulayarak Finlandiya'nın NATO'ya İsveç olmadan girmesi gibi bir durumla başa çıkmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş nedeniyle benzer bir işgalden sakınmak için NATO güvenlik şemsiyesine dahil olmak isteyen Finlandiya ve İsveç, bu konuda adımları da birlikte atma kararı almış ve üyelik başvurusunu Brüksel'de birlikte yapmıştı.

Ancak Türkiye, bu ülkelerde terör örgütü PKK/YPG/PYD ve FETÖ'ye verilen destek nedeniyle NATO üyeliklerine karşı çıkmış; Türk vatandaşlarını ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, terörden aranan veya hükümlü kişilerin iadesi, savunma sanayi ürünlerinin ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması gibi konularda somut ve kalıcı adımlar atıldığını görmek istediğini belirtmişti.

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.