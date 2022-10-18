Kritik anlaşmasının temeli kazan-kazan! ''Hedef başka ülkelerin çıkarları değil''

Türkiye'nin kritik enerji hamlesi Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası, dünya ve özellikle Yunan medyasında geniş yer bulmuş, anlaşma günlerce mercek altına alınmıştı.

Kışkırtıcı manşetleriyle öne çıkan To Vima gazetesi, "Yeni Türk-Libya mutabakatı için Atina'da diplomatik 'ateş'" başlığını attı. To Vima'nın manşetten verdiği haberde, Türk ve Libya şirketleri arasında denizde ve karada arama ve sondaj için imzalanan anlaşmanın "yasadışı" olduğu ileri sürmüştü. Ve daha niceleri günlerce manşetlere taşındı.

TÜRKİYE'NİN LİBYA BÜYÜKELÇİSİ KENAN YILMAZ ANLATTI

Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Kenan Yılmaz, hidrokarbonlar ve enerji konusunda Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası'nın (MoU) kazan-kazan ilkesine dayandığını söyledi.

ANLAŞMA HİÇBİR ÜLKEYİ HEDEF ALMIYOR

Büyükelçi, Libya Al-Ahrar TV Kanalına, Ankara ile Trablus arasındaki bu ve diğer Mutabakat Zaptı'nın başka hiçbir ülkenin çıkarlarını hedef almadığını söyledi ve Türkiye'nin Libya ile Mutabakat Zaptı'nı eleştiren ülkelerin daha önce Trablus ile benzerlerini imzaladığını yineledi.

Ankara'nın bu anlaşmaları hiçbir zaman sorgulamadığını da sözlerine ekleyen Yılmaz, doğu bölgesinin Libya ile Türkiye arasındaki Mutabakat Muhtırası'nın ayrıntılarına baktığında, anlaşmaların açıkça Libya ve Libya halkının çıkarlarını koruduğu için onları reddetmeyeceğini yineledi.

AÇILIŞ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Bingazi'deki Türk konsolosluğunun açılışıyla ilgili de konuşan Yılmaz, doğudaki yetkililerin gerekli hazırlıkları tamamlaması halinde bunun planlanan zamanda (24 Aralık) gerçekleşebileceğini söyledi.

Star Gazetesi