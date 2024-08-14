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Dünya

''Kritik askeri belgeleri'' Çin'e sattığını itiraf etti

ABD ordusunda görevli Çavuş Korbein Schultz, ülkesinin füze sistemleri de dahil olmak üzere kritik askeri kapasitesi hakkında Çin'e belge sızdırdığına dair görülen davada suçunu kabul etti.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
''Kritik askeri belgeleri'' Çin'e sattığını itiraf etti
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Savcılar, aynı zamanda istihbarat analisti olan Schultz'un Haziran 2022'den beri ABD'nin hassas askeri bilgilerini içeren belgeleri Çin'e satarak yaklaşık 42 bin dolar kazandığını açıkladı.

Hakkında hazırlanan iddianame kapsamında gözaltına alınan Schultz, ülkesinin füze sistemleri de dahil olmak üzere askeri kabiliyetleri hakkında Çin'e belge sızdırmakla suçlandığı davada suçunu itiraf etti.

İddianamede Schultz, hafif çoklu roketatar sistemi (HIMARS) dahil olmak üzere ABD'nin roket, füze ve topçu silah sistemleri, insansız hava araçlarına karşı taktikleri, askeri uyduları ve Çin gibi büyük ülkelerdeki askeri tatbikat ve operasyonlara ilişkin çalışmaları içeren belgeleri Çin'e sızdırmakla itham edilmişti.

Ayrıca, iddianamede, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ikamet ettiği kaydedilen "komplocu A" kod adlı kişinin, Schultz'a yaklaştığı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki stratejilerin bir saldırı durumunda Tayvan'a yardım etmek için ABD tarafından nasıl uygulanabileceğini detaylandıran belgeleri sızdırmasını talep ettiği aktarılmıştı. Schultz'un bunu kabul edip 200 dolar aldığı ve "komplocu A"nın ise Schultz'a uzun süreli ortaklık kurma teklifi sunduğu belirtilmişti.

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