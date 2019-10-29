Kritik bilgi Türkiye’den

ABD Özel Kuvvetleri’nin düzenlediği gece yarısı operasyonuyla, Suriye’nin İdlib Kenti’ne bağlı Barişa Köyü yakınlarında kaçmak için girdiği tünelde sıkışınca üzerindeki bombalı yeleği infilak ettirerek ölen terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin yerinin nasıl tespit edildiğinin ayrıntıları belli oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘hava sahasını kullandık’ diyerek teşekkür ettiği Türkiye’nin, ortak operasyondaki görevinin sahada sınırlı kalmadığı istihbari anlamda da önemli role sahip olduğu ortaya çıktı.

KİLİT İSİM ETAWİ

İngiliz Haber Ajansı Reuters’ın haberine göre, operasyonun kilit ismi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından geçen yıl Şubat ayında Türkiye’de yakalanarak Irak’a teslim edilen DEAŞ’ın elebaşı Bağdadi’nin Ebu Zeyd el Iraki kod adlı sağ kolu İsmail el-Etawi oldu.

MİT’in kıskıvrak yakaladığı İsmail el-Etawi, Bağdadi’nin ve örgütü DEAŞ’ın birçok ülkedeki banka hesaplarına para transferlerinden sorumlu yardımcısı olarak görev yapıyordu. MİT’in başarısı o dönem için DEAŞ’a yapılan en büyük operasyonlardan biri olarak lanse edildi. Çünkü ilk kez DEAŞ’ın önemli bir ismi sağ olarak yakalanmıştı.

Türkiye’nin teslim ettiği İsmail el-Etawi’yi sorgulayan Irak istihbarat elemanları cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından DEAŞ’ın 4 komutanına ulaştı. İstihbarat elemanları, Suriye’den Irak’a geçmeleri için ikna ettikleri örgütün 4 önemli ismini sınırda yakaladı. Bu isimler arsında DEAŞ’ın sözde Fırat’ın Doğusu Valisi olan Suriyeli Saddam Cemal de vardı.

Bağdadi’nin ölmeden bir süre önce çekilen görüntüleri yayınlanmıştı.

ÖNEMLİ BİLGİ VERDİ

Irak İstihbarat Servisi’nden üst düzey bir yetkili, DEAŞ’ın elebaşı Bağdadi’ye kadar ulaşan yolda Türkiye’nin önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekti. İstihbarat yetkilisi, “Türkiye’nin yakalayarak Irak’a teslim ettiği Etawi, Bağdadi’nin hareketleri ve saklandığı yerler hakkında bulmacanın eksik parçalarını vererek çok değerli bilgiler sundu. Bize Bağdadi’nin yakın çevresindeki 5 kurmayıyla Suriye’de toplantı yaptıkları yerleri anlattı. Biz de bu bilgileri ABD İstihbarat Servisi CIA ile paylaştık ve o bölgelere daha fazla ajan yerleştirmeye başladık” ifadesini kullandı.

KODLARI ÇÖZÜLDÜ

Türkiye’nin Irak’a teslim ettiği İsmail el-Etawi için, ABD İstihbarat Servisi CIA devreye girdi. Etawi, ABD’nin başına para ödülü koyduğu teröristlerden biriydi. Irak ve ABD istihbarat servisleri Türkiye’nin iadesinin ardından sorguladıkları Etawi’den DEAŞ’ın kullandığı banka hesaplarını ve gizli iletişim kodlarını ele geçirdi. Etawi’nin CIA tarafından Irak’tan alınarak ABD’ye götürüldüğü üzerinde de duruluyor. Irak’tan bu yönde bir açıklama olmasa da, DEAŞ’ın önemli isimlerinden Etawi’nin ABD’ye götürülerek sorgulandığı bilgisine ulaşıldı.