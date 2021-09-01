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Dünya

Kritik bölge için bir uyarı daha: Kıtlık an meselesi

Afganistan yönetiminin Taliban'ın eline geçmesinin ardından bir uyarı da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapıldı. BM, Afganistan'daki gıda stoklarının bu ay sonu biteceği ve gıda yardımlarının kesintiye uğrayabileceği uyarısı yaptı.

AA1 Eylül 2021 Çarşamba 22:56 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 22:57
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BM Afganistan İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov, başkent Kabil'den video konferans ile katıldığı basın toplantısında, ülke nüfusunun 3'te birinin gıda güvenliğinin bulunmadığını ve halkın insani yardımlara muhtaç olduğunu söyledi.

Alakbarov, "Eylül sonunda gıda stoklarımız bitecek, temel gıda maddelerini sağlayamayacağız." dedi.

Ülkenin insani bir felakete sürüklenmemesi için insani yardımların devam etmesi gerektiğini vurgulayan Alakbarov, "Sadece gıda ihtiyacını karşılayabilmemiz için en az 200 milyon dolar gerekiyor." ifadesini kullandı.

Alakbarov, Afganistan için gereken 1,3 milyar dolarlık yardım fonunun sadece yüzde 39'nunun tamamlanabildiğini sözlerine ekledi.

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