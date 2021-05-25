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Dünya

Kritik bölgeye 3 bombardıman uçağı konuşlandırdılar

Rusya, Suriye'ye 3 uzun menzilli bombardıman uçağı gönderdi.

AA25 Mayıs 2021 Salı 23:54 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 23:54
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Lazkiye ilindeki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'ne 3 "Ту-22М3" uzun menzilli bombardıman uçağının sevk edildiği belirtildi.

Bu tip uçakların Hmeymim Hava Üssü'nde ilk kez konuşlandığı kaydedilen açıklamada, "Uçaklar, Akdeniz üzerindeki hava sahasında uçuşlar esnasında yeni coğrafi bölgelerde eğitim yapacak. Uçaklar, eğitim sonrası Rusya'daki havaalanlarına dönecek." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, üsteki ikinci pistin hazır olduğu belirtilen açıklamada, üssün çeşitli uçak türlerini kabul edebileceği kaydedildi.

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