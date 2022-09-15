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Dünya

Kritik doğal gaz anlaşması! İmzalar atıldı

Nijerya, Fas ve Batı Afrika ülkeleri, Fas-Nijerya doğal gaz boru hattı inşası için mutabakat zaptı imzaladı.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
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Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen imza törenine Fas Hidrokarbon ve Maden Ofisi Genel Müdürü Emine Binhıdra, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Temsilcisi Sediko Douka ve Nijerya Petrol Şirketi (NNPC) CEO'su Mallam Mele Kolo Kyari katıldı.

Törende konuşan Fas Hidrokarbon ve Maden Ofisi Genel Müdürü Binhıdra, söz konusu anlaşmanın, tüm Batı Afrika ülkelerine gaz sağlayacak çok önemli bir proje olduğunu ifade etti.

Binhıdra, Nijerya-Fas doğal gaz boru hattının, Avrupa kıtasına ihracat için yeni bir geçiş noktası olacağını dile getirdi.

Fas Hidrokarbon ve Maden Ofisi, ECOWAS ve NNPC'den yapılan ortak yazılı açıklamada ise doğal gaz boru hattının, Nijerya'dan başlayıp Batı Afrika sahili boyunca uzanacağı ve Fas'ta son bulacağı aktarıldı.

Söz konusu boru hattının, Fas-Avrupa doğal gaz boru hattına ve Avrupa doğal gaz şebekesine bağlanacağı kaydedildi.

Uzunluğu 5 bin 660 kilometre olacak ve 25 yılda kademeli olarak tamamlanacak boru hattının, hem Batı Afrika hem de Avrupa'daki artan gaz ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

NNPC, 2 Haziran'da, ECOWAS ile Nijerya-Fas doğal gaz boru hattının inşası için anlaşmaya varmıştı.

Merkezi Nijerya'nın başkenti Abuja olan ECOWAS, 28 Mayıs 1975'te kuruldu. 15 üyesi (Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo) bulunan kuruluş, bölgede ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

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