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Dünya

Kritik görüşme! KİK ile Türkiye işbirliğini artırma olanaklarını ele aldı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Türkiye, ikili ilişkileri geliştirme ve işbirliğini artırma olanaklarını görüştü.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Kritik görüşme! KİK ile Türkiye işbirliğini artırma olanaklarını ele aldı
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KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, KİK Müzakereler Genel İdaresi ile Türk muhatabının telekonferans aracılığıyla bir istişare toplantısı yaptığı belirtildi.

Toplantıda Körfez ülkeleri ile Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ayrıcalıklı ilişkilerinin ele alındığı aktarılan açıklamada, özellikle ekonomik, ticari ve yatırım alanlarını kapsayan ikili ilişkileri geliştirme ve ortak işbirliğini artırma olanakları konuşuldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin şubat ayında açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin Körfez ülkelerine ihracatı ocak ayında yüzde 16,1 artışla 1,4 milyar dolara ulaştı.

  • Körfez İşbirliği Konseyi
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