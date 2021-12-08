Kritik görüşme sonrası Kremlin'den ilk açıklama: NATO için garanti istiyoruz

AA 8 Aralık 2021 Çarşamba 01:22 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 01:32

Görüşmenin "açık" ve "iş odaklı" olduğu belirtilen açıklamada, iki liderin, 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği zirvenin sonuçlarının uygulanmasını ele aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya ve ABD arasındaki ilişkileri ilgilendiren konular ile ortaya çıkan diğer sorunların değerlendirilmesinde, üst düzeyde varılan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının ve 'Cenevre ruhu'nun korunmasının önemi vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

Putin ve Biden'ın, iki ülkenin 2. Dünya Savaşı döneminde müttefik olduğuna dikkati çektiği ifade edilen açıklamada, bu müttefikliğin, ortak çalışmaların ve etkileşimin oluşturulmasında örnek olması gerektiğinin belirtildiği aktarıldı.

- UKRAYNA MESELESİ

Ukrayna meselesinin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, 2015'te yapılan Minsk anlaşmalarının uygulanmasında "ilerlemenin olmadığı" dile getirildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Putin, örnekler vererek, Kiev'in, Minsk anlaşmaları ile Normandiya Formatı'nda varılan anlaşmaları tamamen demonte etme yönündeki yıkıcı çizgisini ve Donbass'a karşı kışkırtıcı eylemleriyle ilgili ciddi endişelerini dile getirdi. Joe Biden ise Rus askeri birliklerinin, Ukrayna sınırının yakınlarında hareketliliğinin sözde tehlikeli nitelikte olduğuna dikkati çekti ve ileride gerginliğin artması durumunda ABD ile müttefiklerinin uygulamaya hazır olacağı yaptırımları belirtti."

Kremlin Sarayı'nın açıklamasında, "NATO, Ukrayna topraklarının keşfedilmesi yönünde tehlikeli girişimlerde bulunuyor ve sınırlarımızın yakınlarında askeri potansiyelini geliştiriyor. Bu nedenle Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Rusya'nın komşu ülkelerinde silah sistemlerinin konuşlandırılmasını engelleyen güvenilir ve yasal düzeyde garantilerin alınmasıyla ilgilidir. İki lider, temsilcilerine bu hassas konularda istişareleri başlatma talimatının verilmesi konusunda mutabık kaldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

- BİLGİ GÜVENLİĞİ VE İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI

Bilgi güvenliği konusunun da ele alındığı görüşmede, siber saldırılarla mücadelede etkileşimin sürdürülmesi için hazır olunduğu vurgulandı.

Görüşmede, İran nükleer anlaşması da ele alınırken, Putin, bu anlaşmanın tamamıyla uygulanması gerektiğini belirtti.

- İKİLİ İLİŞKİLER

İkili ilişkilerdeki sorunların da ele alındığı görüşmede, Rusya ve ABD arasındaki iş birliğinin hala "tatmin edici durumda olmadığına" dikkat çekildi.

Görüşmede, Putin, Biden'a iki ülkenin diplomatik misyonlarının faaliyetlerine getirilen önlemleri sıfırlamayı teklif etti.

Putin ve Biden, güvenlik ve istikrarın desteklenmesi açısından sorumluluğu dikkate alarak diyalog ve etkileşimi devam ettireceklerini dile getirdi.