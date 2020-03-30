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Dünya

Çin: Koronavirüs salgınının yayılması büyük ölçüde durduruldu

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin'de koronavirüs salgınının yayılmasının büyük ölçüde durdurulduğunu açıkladı.

30 Mart 2020 Pazartesi 08:30 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 08:30
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Çin’in Wuhan, kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Çin’de alınan sert tedbirler sonucunda büyük ölçüde durduruldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, yaptığı açıklamada 28 Mart itibari ile onaylanmış korona virüs vaka sayısının 3 binden az olduğunu duyururken, Çin'de salgının yayılmasının büyük ölçüde durdurulduğunu ifade etti. Feng, yurt dışından gelen vakaların Çin’de yeni bir salgın dalgası başlatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, yurtdışı kaynaklı toplam korona virüs vakasının 693’e çıktığını açıkladı.

Çin’de toplam korona virüs vakası 81 bin 439’a, hayatını kaybedenler ise 3.300’e ulaştı.

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