Kritik NATO zirvesinin konusu Finlandiya ve İsveç olacak

Madrid'de partisinin (Sosyalist İşçi Partisi) bir etkinliğinde konuşan Albares, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımı Madrid zirvesinin ana konusu olacak." dedi.

Albares, zirvenin, "NATO ve Avrupa'nın güvenliği için dönüm noktası olan bir dönemde gerçekleşeceğini" belirterek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan çok zorlu bir dönemden ve meydan okumalardan geçildiğini ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı, 40 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının Madrid'de olacağını, büyük bir lojistik zorluğun olduğu böyle bir zirveyi her ülkenin organize edemeyeceğini kaydetti.