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Dünya

Kritik toplantı pazar günü! Trump: Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz

Pazar günü Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geleceklerini ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, 'Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz' dedi.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 23:41 - Güncelleme:
Kritik toplantı pazar günü! Trump: Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz
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Trump, İskoçya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pazar günü AB ile görüşeceğini söyleyen Trump, "Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz." diye konuştu.

Trump, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in de orada olacağını belirterek, görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Yarın ve sonraki gün de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşeceklerini söyleyen Trump, bunun daha çok yapılan ticaret anlaşmasının "kutlaması" olacağını dile getirdi.

İNGİLTERE İLE ANLAŞMA TAMAMLANDI

Trump, İngiltere ile anlaşmanın tamamlandığını, Starmer ile başka konulara ilişkin de toplantı yapacaklarını belirtti.

AB ile ticaret anlaşması için ne gibi pürüzler olduğu sorulan Trump, "AB ile anlaşma şansımız yüzde 50-50, bu çok fazla. Pürüzler belki 20 farklı şeyle ilgili, hepsini dinlemek istemezsiniz." dedi.

Trump, eğer yaparlarsa, AB ile ticaret anlaşmasının "hepsinden daha büyük bir anlaşma" olacağını kaydetti.

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