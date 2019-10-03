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Kritik uyarı: Her iki dünya savaşından daha fazla insan ölür, buzul çağı başlar

Science Advances dergisinde yer alan bir çalışmaya göre, Pakistan ile Hindistan arasında olası nükleer bir savaş, buz devriyle kıyaslanabilecek küresel sıcaklık düşüşlerine neden olabilir ve birkaç gün içinde on milyonlarca insan ölebilir.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
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Dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden Science Advances, Pakistan ile Hindistan arasında olası bir nükleer savaşın sonuçları ile ilgili bir çalışma yayımladı.
 
İki nükleer komşu arasında olası bir nükleer savaşta, birkaç gün içinde 125 milyon insanın öleceği ve bu sayının her iki dünya savaşından da daha fazla hayata mal olacağı belirtildi.
 
Çalışmanın yazarlarından Rutgers Üniversitesi Profesörü Alan Robock, ''Böyle bir savaş sadece bombaların hedef alacağı yerleri değil, tüm dünyayı tehdit ediyor.'' dedi. 
 
Makalede her bir nükleer bombanın 700 bin kadar insanı öldürebileceği belirtilirken, patlamaların atmosferde 'nükleer kışı' tetikleyebileceğini, havanın kuruyup mahsullerin bozulacağını son tahlilde kitlesel açlığın baş göstereceği belirtildi.
 
Çalışmanın baş yazarı ve 1980'lerde çalıştığı ekiple ilk kez 'nükleer kış (nuclear winter) terimini kullanan, Profesör Owen Brian Toon ise, ''Bu savaş insan deneyiminde emsali olmayan bir savaş olur.'' diyor.
 
Pakistan ve Hindistan'ın şu anda 300 kadar nükleer füzeye sahip oldukları belirtilirken, uzamanlar bu sayının 2025 yılında 500'ü bulacağını tahmin ediyor.
 
Profesör Toon, ''Umarım Pakistan ve Hindistan bu makaleyi not eder.'' diyor.
 
PAKİSTAN ÇAĞRISINI SÜREKLİ YENİLİYOR
 
Hindistan, Keşmir'e özel statü kazandıran 370. maddeyi kaldırarak Keşmir bölgesini ilhak etmesiyle, iki ülke arasındaki gerilimi had safhaya çıkardı.
 
Nükleer komşuların girişiceği olası olası bir çatışma sonrası nükleer silahların kullanılma ihtimali, tüm dünyada endişeye neden oluyor.
 
Pakistan yetkilileri ise, nükleer bir savaş riskini ortadan kaldırmak için devletlerin arabuluculuk ve diyalog yöntemiyle bu sorunun çözümüne yardımcı olmasını talep ediyor.
 
Öte yandan saldırgan tutumunu sürdüren Hindistan, şimdi de Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'in Hindistan kontrolüne geçmesi söylentilerini gündeme getirerek gerilimin tırmanmasına neden oluyor.

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