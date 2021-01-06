Kritik uyarı: Karabağ'da önlem alınmazsa Ermeni işgali Rus işgaline dönüşecek

06 Ocak 2021 Çarşamba 15:04 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 15:04

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanan savaşın ardından imzalanan ateşkes anlaşması, Ermeni teröristler tarafından ısrarla deliniyor. Bunda şüphesiz, sözde Rus barış güçlerinin Ermenilere alan açması ve fırsat tanıması önemli bir yer tutuyor. Ermenistan’ın bölgedeki ihlallerine göz yuman ve anlaşmanın garantörü olan Rusya’nın, bölgedeki yeni bir çatışmaya zemin hazırladığı ve Azerbaycan’ı 3. Karabağ Savaşı’na sürüklediği sıkça dillendirilmeye başladı. Azerbaycanlı siyasetçi Rasul Guliyev, Karabağ’daki hassas duruma dikkat çekerek, “Önlem alınmazsa Karabağ’daki Ermeni işgali Rus işgaline dönüşecek” dedi.

Rusya’nın Karabağ’daki askeri güçleri, Ermenistan yanlısı ayrılıkçı teröristlerle dirsek temasına ateşkes anlaşmasının ardından da hız kesmeden devam ediyor. Ateşkesin garantörü olması gereken Rus güçlerinin, Ermeni askerlerine göz yumması ve dahası sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti isimli kondurma yönetimle yakın ilişkiler kurması dikkatlerden kaçmıyor. Karabağ’daki hassas durum, akıllara Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni bir çatışma tehlikesini getiriyor.

RUSYA, KARABAĞ’DA DONBAS SENARYOSUNU MU UYGULUYOR?

Azerbaycan kamuoyunun yakından takip ettiği tehlikeye ilişkin eski Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı, Azerbaycanlı siyasetçi Rasul Guliyev, 29 Aralık 2020 tarihinde Yeni Sabah isimli gazeteye verdiği röportajda, Rusya’nın sözde barış gücünün Ermeni teröristleri korumayı tercih ettiğine dikkat çekti. Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre Guliyev, Rusya’nın Azerbaycan’ın Laçın koridoru üzerinde hakimiyet kurmasını istemediğini ve Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta uygulanan politikanın aynısını uyguladığını söyledi.

“ÖNLEM ALINMAZSA KARABAĞ’DAKİ RUS İŞGALİ ERMENİ İŞGALİNE DÖNÜŞECEK”

Rasul Guliyev’in çarpıcı ifadeleri şu şekilde:

“Paşinyan hükumetinin bunu yapacak gücü yok. Kendisine cumhurbaşkanı diyen, barışı koruyan generali kucaklayıp öpen ve en önemlisi bu görüntüleri yayan Arutyunyan, bu operasyonları düzenleyen Rusların kontrolünde. Bu engellenmezse üçüncü Karabağ savaşına sürükleneceğiz. Karabağ’daki Ermeni işgali, Rus işgaline dönüşecek.”