İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8244
  • EURO
    28,7987
  • ALTIN
    1658.44
  • BIST100
    8248.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kritik zirveyi böyle duyurdular: Zor bir tangonun başlangıcı
Dünya

Kritik zirveyi böyle duyurdular: Zor bir tangonun başlangıcı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşmesi Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

6 Eylül 2023 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
Kritik zirveyi böyle duyurdular: Zor bir tangonun başlangıcı
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile görüşmesi Yunan basınında geniş yer buldu.

Kathimerini gazetesi "Zor bir tangonun başlangıcı" manşetini attı.

İki dışişleri bakanının görüşmesinin üç saat sürdüğünü ve iş birliği iradesinin teyit edildiğini yazdı.

Yunan devlet kanalı ERT ise liderler arasında verimli bir toplantı olduğundan bahsetti.

İki dışişleri bakanının önümüzdeki üç aylık yol haritası üzerinde mutabakata vardığını söyledi.

Bunun ilk önemli durağının ise Miçotakis ile Erdoğan'ın 18 Eylül'de New York'ta yapacağı görüşme olacağından bahsetti.

Ethnos gazetesi görüşmenin beklenenden uzun sürdüğüne dikkat çekti.

Haberde 'Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yorgos Yerapetritis'i Dışişleri Bakanlığı dışında sıcak bir şekilde karşıladı, hatta ona ilk adıyla seslendi ve sanki bir arkadaşıyla tanışmış gibi ona sarıldı' dedi.

To Vima'nın manşeti ise 'Türkiye ile üç düzeyde yol haritası' oldu.

Haberde üç aşamalı yol haritası hazırlandığının altı çizildi ve Fidan'ın 'Olumlu bir dönemi başlattık' mesajına vurgu yapıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.