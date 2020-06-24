İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8563
  • EURO
    7,7303
  • ALTIN
    390.224
  • BIST100
    114988
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kritik ziyaret.. İtalya: Libya ile askeri işbirliğini masaya yatırdık
Dünya

Kritik ziyaret.. İtalya: Libya ile askeri işbirliğini masaya yatırdık

Temaslarda bulunmak üzere Libya'ya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac ile görüştü. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'daki son gelişmelerin ve bir dizi ortak yürütülebilecek askeri işbirliğinin masaya yatırıldığı kaydedildi.

DHA24 Haziran 2020 Çarşamba 16:31 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 16:31
ABONE OL

İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Luigi Di Maio’nun, temaslarda bulunmak üzere Libya’ya gittiği belirtildi. Di Maio, Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac ile görüştü. İki taraf arasında, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni, İtalya'nın Libya Büyükelçisi Giuseppe Puccini ve birçok siyasi ve güvenlik yetkilisinin görüşmede hazır bulundu. İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Libya'daki son gelişmelerin ve bir dizi ortak yürütülebilecek askeri işbirliğinin masaya yatırıldığı kaydedildi. Öte yandan, Libya Başbakanı Sarrac'ın İtalya'yan yetkililerine mayın tespit operasyonlarına olan katkılarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Sınırlı sayıda ülke sahip! ASELSAN tarafından geliştirildi! Hedefi gördüğü anda...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.