DHA 24 Haziran 2020 Çarşamba 16:31 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 16:31

İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Luigi Di Maio’nun, temaslarda bulunmak üzere Libya’ya gittiği belirtildi. Di Maio, Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac ile görüştü. İki taraf arasında, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni, İtalya'nın Libya Büyükelçisi Giuseppe Puccini ve birçok siyasi ve güvenlik yetkilisinin görüşmede hazır bulundu. İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Libya'daki son gelişmelerin ve bir dizi ortak yürütülebilecek askeri işbirliğinin masaya yatırıldığı kaydedildi. Öte yandan, Libya Başbakanı Sarrac'ın İtalya'yan yetkililerine mayın tespit operasyonlarına olan katkılarından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.