Kritik ziyaret öncesi fotoğraf krizi! PKK paçavrası İsveç'i karıştırdı

NATO üyelikleri için Türkiye'yi ikna etmek zorunda olan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Ankara'da resmi ziyaretlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan skandal bir fotoğraf tepki çekti.



İsveç gazetesi Dagens Nyheter "Başbakan Türkiye ziyaretinde ama partisinin üyesi ne yapıyor?" yorumuyla bir haber yayınladı. 2018 yılında çekildiği iddia edilen fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. NATO üyeliği konusunda sıkıntı oluşturabilecek bu fotoğraf İsveç basını tarafından da ağır eleştiriler aldı.

KRİZ ÇIKARAN FOTOĞRAF

Başbakan Kristersson'un üyesi olduğu Ilımlı Birlik Partisi üyesi Parlamenter Meclisi Başkanı Margerata Cederfelt'in konuşması sırasında arkada asılı bulunan terör örgütü PKK paçavrası ile elebaşı Abdullah Öcalan'ın olması büyük tepki çekti.

"HABERİM YOKTU"

Fotoğrafın 2018 parlamento seçimlerinden önce Stockholm dışındaki Solna'da bulunan bir festivalde çekildiği ifade edildi. Cederfelt yaptığı açıklamada, "Orada bir PKK bayrağı olduğundan haberim yoktu. PKK bir terör örgütüdür ve kendimi onların faaliyetlerinden tamamen uzaklaştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Cederfelt, söz konusu paçavranın konuşması sırasında asıldığını, arkasında neler olduğunu görmediğini belirtti.

"İSVEÇ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE DİYALOĞA GİRMEYECEK"

İsveç ve Türkiye arasında İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu kurulduğunu duyuran Kristersson "İsveç terör örgütleriyle diyaloğa girmeyecek" dedi.

Star Gazetesi