İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2023 Salı / 25 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6451
  • EURO
    25,5656
  • ALTIN
    1477
  • BIST100
    5429.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kritik ziyareti böyle duyurdular: Türkiye Yüzyılı ülkemizden başladı
Dünya

Kritik ziyareti böyle duyurdular: Türkiye Yüzyılı ülkemizden başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini Lefkoşa'ya yapmasına geniş yer verdi. KKTC'de günlük yayınlanan Kıbrıs Gazetesi, 'Türkiye Yüzyılı KKTC'den başladı' manşetiyle çıktı.

AA13 Haziran 2023 Salı 17:31 - Güncelleme:
Kritik ziyareti böyle duyurdular: Türkiye Yüzyılı ülkemizden başladı
ABONE OL

KKTC'nin kamu yayıncısı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) ile resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gezisini canlı yayınlar ve flaş haberlerle izleyici ve okuyucularına duyurdu.

KKTC'de günlük yayınlanan Kıbrıs Gazetesi, ''Türkiye Yüzyılı KKTC'den başladı' manşetiyle çıktı. Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ada'ya elektrik getirme müjdesi, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal ve pistinin açılmasına yönelik açıklaması ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile müzakerelerin başlayabilmesi için KKTC'nin resmen tanınması gerektiği yönündeki ön koşula dair cümlelerini sayfasına taşıdı.

Günlük yayınlanan Diyalog Gazetesi, ''Hayati Proje'' başlığıyla manşetten okuyucularına duyurduğu haberinde, Erdoğan'ın Ada'ya kabloyla elektrik getirileceği ve KKTC'de elektrik kesintilerinin son bulacağına dair açıklamalarını okuyucularına aktardı.

KKTC'de yayınlanan Güneş gazetesi de ''Tek yol KKTC'nin tanınması'' manşetiyle çıktı.

Gazetenin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın GKRY ile müzakerelere başlamanın şartı olarak dile getirdiği KKTC'nin tanınmasına yönelik talebinden pasajlar verildi.

Kuzey Kıbrıs'ın uzun ömürlü günlük gazetelerinden Halkın Sesi ise ''Erdoğan'dan KKTC'ye tam destek'' başlığıyla manşete taşıdığı haberinde, Türkiye'nin KKTC için öngördüğü deniz altından kablo ile Ada'ya elektrik getirilmesi, Derinya'da 1192 sosyal konut inşası, Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı devlet hastanesi projesi, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ile pistinin 20 Temmuz'a kadar tamamlanacak olması ile KKTC vatandaşlarının Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden Türk vatandaşları ile eşit yararlanacak olması konularına yer verdi.

KKTC'de yayın yapan birçok TV ile internet sitesi de Erdoğan'ın yemin töreninin ardından ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapmasını öne çıkararak gelişmeleri canlı yayınlar ve uzman görüşleriyle paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.