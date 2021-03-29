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Dünya

Kriz 6 gün sonra sona erdi! Süveyş Kanalı açıldı

Süveyş Kanalı krizinin altıncı gününde, kanala sıkışan mega konteyner gemisi Ever Given kurtarıldı.

29 Mart 2021 Pazartesi 07:53 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 07:53
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Süveyş Kanalı'nda sıkışan mega konteyner gemisi "Ever Given"ı yeniden yüzdürme çalışmaları başarılı oldu. Kurtarma çalışmalarına altıncı gün iki römorkör daha katıldı. Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken diğer gemilerin geçişi için alan açıldı. Süveyş'te trafik sınırlı da olsa yeniden açılmış oldu.

Süveyş Kanalı'nı deniz trafiğine kapatan devasa konteyner gemisini kurtarma çalışmalarından sonuç alındı.

Pazar sabahı itibariyle geminin altından 27 bin metreküp kum çekildi; 18 metre derinliğe ulaşıldı.

Ancak yaklaşık 20 bin konteyner taşıyan geminin yeniden yüzdürülmesi sağlanamamıştı.

Altıncı günde devam eden çalışmalarla yüzdürme çalışmaları başarılı oldu.

Kurtarma çalışmalarına altıncı gün iki römorkör daha katılmışt9. Böylece gemiyi sıkıştığı yerden kurtarıp yeniden hareket ettiremek için müdahalede bulunan römorkör sayısı 14'e yükselmişti.

400 metre uzunluğundaki devasa geminin baş tarafının altında bir kaya öbeği bulunmuştu. Kayalık alan, kurtarma operasyonunu güçleştiriyordu.

Gemi, römorkörlerle hareket ettirilememesi halinde, yükünün azaltılması planlanıyordu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, konteynerlerin tahliye edilmesi için hazırlık yapılması talimatı vermişti.

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