Dünya

Kriz çözüldü! İran ile UAEA arasında anlaşma

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında hazirandaki İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında askıya alınan denetimlerin yeniden başlatılmasını sağlayacak anlaşmaya varıldı.

9 Eylül 2025 Salı 22:12
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Mısır'ın başkenti Kahire'de taraflar arasındaki yeni anlaşma taslağını nihai sonuca ulaştırmak için bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Erakçi ile Grossi, hazirandaki İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında askıya alınan denetimlerin yeniden başlatılmasını sağlayacak anlaşmaya imza attı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve Siyonist rejimin (İsrail) ülkemizin barışçıl nükleer tesislerine yönelik yasa dışı saldırılarının ardından ortaya çıkan yeni durumda nasıl etkileşimde bulunacakları konusunda mutabakata vardı." dedi.

İran Meclisinin 26 Haziran'da kabul edip Anayasayı Koruyucular Konseyinin de onayladığı yasa, hükümeti UAEA ile işbirliğini durdurmaya, denetçilerin girişini yasaklamaya zorlamış ve yalnızca İran'ın nükleer hakları tanınıp güvenlik garantileri sağlandığında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin onayıyla yürürlükten kalkacak şekilde düzenlenmişti.

Bu kapsamda yeni yasa çerçevesinde İran, UAEA ile yeni "işbirliği modeli" konusunda görüşmeler yapıyordu.

PRATİK YÖNTEMLER ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILDI

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi de Kahire'de yaptığı görüşmeye dair ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Grossi, Kahire'de, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile İran'daki denetim faaliyetlerinin başlatılmasına yönelik pratik yöntemler üzerinde anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Bu gelişmeyi, "doğru yönde atılmış önemli bir adım" diye nitelendiren Grossi ayrıca, gösterdiği bağlılık ve katılımından dolayı Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'ye teşekkür etti.

