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Dünya

Kriz derinleşiyor: Rusya bir Avrupa ülkesinin daha gazını kesecek

Rus enerji şirketi Gazprom, Hollanda'nın ardından ruble ile ödeme yapmayı reddeden Danimarka'ya da doğal gaz akışının yarından itibaren kesileceğini duyurdu.

IHA31 Mayıs 2022 Salı 20:08 - Güncelleme:
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Rusya, bir Avrupa ülkesine daha doğal gaz tedarikini durduruyor. Rus enerji şirketi Gazprom, Hollanda'nın ardından ruble ile ödeme yapmayı reddeden Danimarka'ya da doğal gaz akışının yarından itibaren kesileceğini duyurdu. Gazprom tarafından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'nın yarı özel enerji şirketi Ostred'in, Rusya'ya doğal gaz ödemesini yapmadığı ifade edilerek, "31 Mayıs işgünü sonu itibariyle, Gazprom Export, nisan ayı itibariyle Ostred'den gaz tedariki için ödeme alamamıştır. Bu bağlam Gazprom tarafından Ostred'e gaz sevkiyatı 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle Devlet Başkanı Kararnamesi doğrultusunda ödeme yapılana kadar durdurulmuştur" denildi.

Gazprom, bugüne kadar Finlandiya ve Hollanda'ya ruble ile ödeme yapmadıkları gerekçesiyle doğal gaz akışını durdurmuştu.

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