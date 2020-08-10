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Dünya

Kriz devam ediyor: Lübnan Maliye Bakanı Ghazi Wazni istifa etti

Lübnan'daki facianın ardından hükümette süren kriz devam ediyor. Lübnan Maliye Bakanı Ghazi Wazni görevinden ayrıldığını açıkladı

IHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:47 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:47
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta meydana gelen patlamada en az 160 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından hükümeti ve yöneticileri suçlayan halk, 2 gündür sokaklara akın ederek hükümet karşı protestolar gerçekleştirdi. Geniş çaplı eylemlerin ardından hükümetten de istifalar gelmeye devam ediyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar’ın ardından bugün, Adalet Bakanı Marie-Claude Najm görevinden istifa etti. Son olarak ise Lübnan Maliye Bakanı Ghazi Wazni, görevinden ayrıldığını açıkladı.

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