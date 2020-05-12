Kriz tellalı Soros: Bu AB'nin sonu olacak

star.com.tr 12 Mayıs 2020 Salı 13:45 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 14:02

Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros, AB'deki olgunlaşan kurumsal hesaplaşmanın, birliğin sonu olabileceğini ileri sürdü.

Yeni tip koronavirüs pandemisinini 'hayatının krizi' olarak nitelendiren para spekülatörü George Soros, Independent'e verdiği röportajda, pandemi ve sonrası için çarpıcı iddialarda bulundu.

Soros, "AB'nin hayatta kalması konusunda endişeliyim, çünkü bu eksik bir birliktir." dedi.

AB'nin birlik oluşturma sürecinin hiçbir zaman tamamlanmadığını ve bunun Avrupa'yı son derecede savunmasız hale getirdiğini söyleyen Soros, 'Sadece eksik bir birlik olduğu için değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğüne dayandığı için, ABD'den daha savunmasız. İşleyiş çarkları çok yavaş hareket ederken, Covid-19 virüsü gibi tehditler çok hızlı hareket ediyor.' dedi.

89 yaşındaki yatırımcı, Almanya Anayasa Mahkemesi'nin, geçtiğimiz hafta, Avrupa Merkez Bankası'nın mali durumu kötü olan ekonomileri canlandırmak için uyguladığı tahvil alım programının Almanya Anayasası'nı ihlal ettiği konusundaki uyarısını hatırlatarak, bu konuda ciddi endişelerinin olduğunu belirtti.

AB yetkilileri Pazartesi günü Berlin'e karşı derhal yasal işlem yapılmasının pek olası olmadığını söylemesine rağmen, Avrupa Komisyonu buna yanıt olarak Almanya'yı dava etmekle tehdit etti.

Soros, "Karar, tam da Almanya'nın en saygın kurumu olan Almanya Anayasa Nahkemesi tarafından verildiği için, Avrupa Birliği'ni hukukun üstünlüğüne dayanan bir kurum olarak yok edebilecek bir tehdit oluşturuyor.' dedi.

Soros ayrıca, Avrupa Adalet Divanı tarafından alınan kararları sorgulamanın, Polonya ve Macaristan gibi AB ile zaten hukukun üstünlüğü konusunda çatışmış olan diğer üye ülkeler için emsal teşkil edebileceğini söyledi.

Soros, "Alman mahkemesinin kararı, AB'nin bu gelişmelerle mücadele etmesini engelliyorsa, bildiğimiz gibi AB'nin sonu olacak" dedi.

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