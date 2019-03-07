Keşmir'de Hindistan - Pakistan gerilimini tırmandıracak patlama
Kriz bölgesi Keşmir'de yer alan Hindistan'a bağlı Cammu kentindeki bir otobüs durağında patlama meydana geldi. Patlamada en az 18 kişinin yaralandığı bildiriliyor.
- star.com.tr
Kriz bölgesi Keşmir'de yer alan Hindistan'a bağlı Cammu kentindeki bir otobüs durağında patlama meydana geldi. Patlamada en az 18 kişinin yaralandığı bildiriliyor.
Yerel basında yer alan haberlere göre yetkililer patlamaya ilişkin ''el bombası'' değerlendirmesinde bulundu.
Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, polis bölgeyi ablukaya aldı.
Pakistan ile Hindistan arasındaki kriz, Srinagar kentine giden konvoyun Keşmir'de uğradığı saldırı sonucu 44 askerin hayatını kaybetmesiyle başlamıştı. Hindistan, saldırı nedeniyle Pakistan'ı suçlamıştı.
Ayrtıntılar geliyor...
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