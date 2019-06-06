Küba ABD'nin yaptırımlarına rağmen Maduro'yu desteklemeye devam ediyor
Küba basınında yer alan bir haberde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya verilen desteğin müzakere edilemez olduğu vurgulandı.
- İHA
Küba basını ismi açıklanmayan üst düzey bir diplomata dayandırdığı haberde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya verilen desteğin müzakere edilemez olduğunu vurguladı. ABD'nin uyguladığı seyahat yasağının reddedildiği ifade edilirken, haberde "Küba, anayasa ile kabul edilmiş Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivarcı Chavista Devrimi ve halkı ile dayanışma içindedir ve müzakere edilemez" ifadeleri yer aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından 2 gün önce yapılan açıklamada, yolcu gemileri, yatlar ve özel ya da kurumsal uçaklarla Küba’ya gitmek isteyenlere artık vize verilmeyeceği bildirilmişti.
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