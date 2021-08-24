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Dünya

Küba'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 74 kişi yaşamını yitirdi

Karayip ülkesi Küba'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti.

AA24 Ağustos 2021 Salı 09:10 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 09:12
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Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 618'e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 320 artışla 592 bin 619'a çıkarken, 538 bin 43 kişi iyileşti.

Son zamanlarda vaka ve can kaybı sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 43'üne en az bir doz aşı uygulandığı, aktif vaka sayısının ise 49 bin 901 olduğu bildirildi.

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