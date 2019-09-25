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Küçük haydut büyük haydutu korumuş

Terör devleti İsrail’in nükleer silah denediğini ve taraf olduğu nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini en büyük destekçisi ABD’nin 40 yıl boyunca örtbas ettiği ortaya çıktı.

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Amerikan dış politika dergisi Foreign Policy, ABD’nin Vela6911 isimli uydusunun 22 Eylül 1979’da İsrail’in nükleer silah denemesini tespit ettiğini ve 40 yıl boyunca sümen altı ettiğini ortaya çıkardı.“ABD uydusu 22 Eylül 1979’da nükleer silah denemesi yapıldığını saptadı. Failin İsrail olduğu belirlendi. Bunun Mısır-İsrail barış anlaşması ve ABD-Rusya silah kontrolü anlaşmasını olumsuz etkileyeceğini düşünen Carter yönetimi örtbas yoluna gitti” diyen Foreign Policy, İsrail’in nükleer anlaşmaları ihlalini gözler önüne serdi. İsrail’in nükleer silah sahibi olduğu da nükleer silah denemesi yaptığı da herkesin malumu, ama Yahudi devleti bunu asla resmen açıklamadı. Foreign Policy, dönemin Başkanı Jimmy Carter’ın ve sonraki ABD yönetimlerinin, failin İsrail olduğunu bilmelerine karşın, Yahudi devletinin tarafı olduğu Kısmi Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’nı ihlal ettiğini kamuoyundan sakladığına dikkat çekti.

DÜNYAYI KANDIRDILAR

40 yıl sonra Foreign Policy dergisi, uzmanlarla geniş çaplı bir araştırma yürüterek gizliliği kaldırılmış belgeleri, eski yetkililerin yeminli ifadeleri, bilimsel-akademik analizleri biraraya getirdi ve hidrojen bombası denemesine dair kanıtların şüpheye yer bırakmayan şekilde İsrail’i gösterdiğini duyurdu. Güney Afrika’nın 1600 km güneydoğusundaki Prens Edward Adaları’ndaki sıfır noktasından toplanan radyoaktif serpinti içindeki radyoaktif iyot-131 daha sonra Avustralya’nın batısındaki koyunların tiroitlerinde bulundu. ABD’nin Denizcilik Araştırma Laboratuvarı’nın hidroakustik verileri de gerçekten nükleer patlama olduğuna işaret ediyordu. Ancak Carrter yönetimi soruşturmayı kamuoyuna açıklamak yerine olayı örtbas etmeyi tercih etti.

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