Küçük kız gömülürken canlandı!

Meksika'da 3 yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza, karın ağrısı, yüksek ateş ve kusma nedeniyle hastaneye götürüldü. Acil müdahale edilen çocuk hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin 'dehidrasyon' olduğu açıklanan küçük çocuk tuhaf bir şekilde kilitli bir odada tutuldu, acılı anne çocuğunu hastanede göremedi.

Kızını ancak cenazesinde görebilen anne, tören sırasında Camila'nın içinde bulunduğu cam tabutun yüzeyinin buğulandığını fark etti. Tabutu açılan ve nabzı kontrol edilen küçük çocuk hastaneye götürüldü.

Burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan kız çocuğunun ikinci kez öldüğü açıklandı.