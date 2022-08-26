İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2022 Cuma / 29 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1818
  • EURO
    18,1406
  • ALTIN
    1027.6
  • BIST100
    3136.77
Dünya

Küçük kız gömülürken canlandı!

Şoke eden olay Meksika'da yaşandı. Mide ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle gittiği acil serviste öldüğü bildirilen 3 yaşındaki Camila cenaze töreni sırasında uyandı.

26 Ağustos 2022 Cuma 09:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Meksika'da 3 yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza, karın ağrısı, yüksek ateş ve kusma nedeniyle hastaneye götürüldü. Acil müdahale edilen çocuk hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin 'dehidrasyon' olduğu açıklanan küçük çocuk tuhaf bir şekilde kilitli bir odada tutuldu, acılı anne çocuğunu hastanede göremedi.

Kızını ancak cenazesinde görebilen anne, tören sırasında Camila'nın içinde bulunduğu cam tabutun yüzeyinin buğulandığını fark etti. Tabutu açılan ve nabzı kontrol edilen küçük çocuk hastaneye götürüldü.

Burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan kız çocuğunun ikinci kez öldüğü açıklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.