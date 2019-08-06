Kudlow: Trump Çin ile görüşmeleri sürdürmek istiyor
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump´ın Çin ile yapılan görüşmelerin sürmesini ve iki ülke arasında bir ticaret anlaşması imzalanmasını istediğini söyledi.
- DHA
Kudlow CNBC´ye verdiği röportajda ayrıca, Washington yönetiminin Eylül ayında görüşmelere devam edilmesi için Çinli yetkililerin Washington ziyaretini beklediğini belirtti.
Kudlow, Trump´ın özellikle Çin´in söz verdiği üzere ABD´den tarım ürünleri almamasıyla duyurduğu 300 milyar dolar değerindeki Çin ürününe yüzde 10´luk ek gümrük vergisinin adından görülen gelişmelerden "memnun olmadığını" vurgularken, "işlerin iyi gitmesiyle durumun değişebileceğini" söyledi.
Kudlow, söz konusu ek gümrük vergileri yükünün tamamen Çin´in üzerinde olduğunu belirterek, ABD´nin aksine çoğu şirketin Çin´i terk ettiğini hatırlattı.
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