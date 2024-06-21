Kudüs Rum Ortodoks Başpiskoposu Hanna'dan Hristiyan dünyasına Filistin çağrısı

Savaşın bir süre sonra duracağına inandığını belirten Hanna, "Biz Filistin sorununun çözülmesini istiyoruz. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşmalı, bağımsızlığını elde etmelidir." ifadelerini kullandı.



Hanna, Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik edip, Kudüs ve Filistin'e karşı sorumluluklarını hatırlatarak, şunları söyledi:



"Batılı ülkelere mesajımdan önce, Kurban Bayramı'nı tebrik ederek Müslüman kardeşlerime Kudüs'e ve Filistin'e karşı görevlerini hatırlatayım. Filistin meselesi her ne kadar öncelikli olarak Filistinlilerin meselesi olsa da, yalnızca Filistinlilerin meselesi değildir. Bu, Müslümanların meselesidir, Hristiyanların meselesidir ve hatta Siyonist düşünceye inanmayan, barış isteyen, işgalin sona ermesini ve Filistin halkının uzun yıllardır bekledikleri özgürlüğe kavuşmalarını isteyen Yahudilerin meselesidir."



Hanna, Filistin davasının savunulmasının bir insanlık meselesi olduğuna dikkati çekerek, "Tüm dünyaya, tüm dinlere, Hristiyanlara, Müslümanlara, Yahudilere şunu söylemek isterim ki, Filistin'i savunduğunuzda insanlığınızı savunuyorsunuz, dininizi savunuyorsunuz, değerlerinizi savunuyorsunuz." dedi.



- HRİSTİYAN DÜNYASINA FİLİSTİN ÇAĞRISI



Hristiyanlığın Filistin topraklarından doğduğuna işaret eden Hanna, "Dünyadaki tüm Hristiyanlara şunu söylüyorum; Filistin'i savunduğunuzda, Hristiyanlığın doğduğu toprakları da savunuyorsunuz. Hristiyanlık buradan doğdu ve bize dünyanın başka bir yerinden gelmedi." ifadelerini kullandı.



Hanna, Filistin'in Hristiyanlığın beşiği olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla Hristiyanlığın beşiğini savunduğunuzda, tarihinizin, köklerinizi asaletini, hepimizin meselesi olan bu davanın adaletini savunmuş olursunuz." dedi.



Öncelikli taleplerinin bu savaşın bir an önce bitmesi yönünde olduğunu belirten Hanna, savaşın sona ermesi için seslerin her yerde yükselmesini umduğunu, Gazze halkının bu şiddetli saldırıları hak etmediğini vurguladı.



Hanna, "Gazze halkı medeni bir halktır, kültürlü bir halktır, eğitimli bir halktır. Gazze'de şahsen pek çok arkadaşım var. Gazze halkı bu trajik koşullarda yaşamayı hak etmiyor. Savaşın durmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.