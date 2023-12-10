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Dünya

Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de içinde 13 İsrail askerinin olduğu evi patlayıcılarla yıktı

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde içinde İsrail askerlerinin bulunduğu bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

AA10 Aralık 2023 Pazar 23:04 - Güncelleme:
Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de içinde 13 İsrail askerinin olduğu evi patlayıcılarla yıktı
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Kudüs Seriyyelerinin yaptığı yazılı açıklamada, Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde 13 İsrail askerinin tünel girişi bulmak için bir eve girdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu evde bulunan tünelden çıkan bir Kudüs Seriyyeleri mensubunun, 2 İsrail askerini öldürdüğü, ardından evi patlayıcıyla havaya uçurduğu kaydedildi.

Açıklamada, evde bulunan İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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