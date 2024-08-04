Kudüs Seriyyeleri'nden İsrail'e füze saldırısı

Kudüs Seriyyelerinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ömer el-Kasım Güçleri ile düzenlenen ortak operasyonla Nahal Oz bölgesi ve gasp edilmiş olan Be'eri bölgesinin füzelerle vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Mücahitlerimiz, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan Toplum Bilimleri Fakültesi yakınında bir siyonist askerini keskin nişancı atışıyla hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

Her iki olaya ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 583'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 91 bin 398'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.