Kudüs sokaklarında Peygamber coşkusu doldu taştı

AA 19 Ekim 2021 Salı 16:13 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 16:13

Filistin Vakıflar ve Din İşleri İdaresi tarafından düzenlenen programda, vaazlar verildi, dualar edildi ve ilahiler okundu.

Ayrıca izci grupları, kentin merkezindeki İbn Rüşd Meydanı'ndan başlayarak, Eski Şehir bölgesindeki çarşılardan camiye kadar yürüyüş yaptı.

El-Halil'in Eski Şehir bölgesi Mevlit Kandili dolayısıyla balonlar, bayraklar ve ışıklarla süslendi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Hıfzı Ebu Senine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin tamamen Mevlit Kandilini kutlayanlar için açıldığını söyledi.

Ebu Senine, "işgal makamlarının her zamanki gibi, ziyaretçilerin kimliklerinin incelenmesi gibi kısıtlamaları sıkılaştırarak Filistin halkını rahatsız ettiğini" belirtti.

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı fanatik bir Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te 29 Müslümanı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.