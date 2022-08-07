İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2022 Pazar / 10 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kudüs Tugayları, Halid Mansur'un ''şehit'' olduğunu doğruladı
Dünya

Kudüs Tugayları, Halid Mansur'un ''şehit'' olduğunu doğruladı

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları, İsrail'in gece saatlerinde düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticisi Halid Mansur'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 07:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Kudüs Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine yaptığı saldırıda Halid Mansur'un "şehit" edildiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırıda İslami Cihad yöneticilerinden Mansur'u öldürdüklerini açıklamıştı.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar dün de devam etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk, 23 ile 79 yaşlarında iki kadının yer aldığı 24 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuş yapıyor.

  • İsrail
  • Kudüs Tugayları
  • İslami Cihad yöneticisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.