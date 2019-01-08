Kudüs’e Arap ihaneti
Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Zirvesi’nde ‘Kudüs ilelebet Filistin’in başkentidir’ bildirisine imza atan birçok Arap ülkesi İsrail’e destek veriyor. İsrail ile temas kuran Arap ülkeleri kervanına Irak’ın da katıldığı ortaya çıktı.
ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü gasp etme kararı üzerine Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğüyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesi İStanbul’da olağanüstü toplanmıştı. Ancak, zirveye katılarak katılarak tarihi gaspa karşı çıkan üye devletler arasında yer alan bazı ülkeler, Kudüs başkentli büyük İsrail Planı’na destek veriyor. Aralık 2017’deki zirveye katılıp Kudüs’ün gaspına karşı çıkarn ve ortak bildiriye atan Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Bahreyn’den sonra Irak’ın da İsrail ile sıcak diplomatik temas kurduğu öne sürüldü. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Irak’tan gelen 3 ayrı heyetin ülkeyi ziyaret ettiği öne sürüldü. Paylaşımlarda, Iraklı heyetlerin Sünni ve Şii Müslümanlardan oluştuğuna işaret edilerek, Irak’ta etkin role sahip oldukları belirtildi.
MÜZEYE DE ZİYARET
Heyetlerin Batı Kudüs’te bulunan “Yad Vaşem” Yahudi soykırım müzesini de gezdiği bildirilen paylaşımlarda, İsrailli yetkililer ve akademisyenlerle de bir araya geldikleri kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın “bu tür girişimlere” destek verdiği vurgulandı. Irak ile İsrail arasında herhangi bir diplomatik ilişki bulunmazken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce birçok kez Irak’ın da İran ve Suriye ile İsrail’in Ortadoğu’daki düşmanları listesinde olduğunu söylemişti. Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, İsrail’in iddiasına tepki göstererek, konunun Meclis Dış İlişkiler Komisyonu tarafından soruşturulması çağrısında bulundu.
‘NORMALLEŞME SÜRECİ’
Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, Filistin ile herhangi bir diplomatik süreç gerçekleştirmeksizin Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin devam ettiğini belirtmişti. Netanyahu, “Halihazırda olan şudur, biz Arap dünyasıyla bir normalleşme süreci içindeyiz ve bu süreç Filistinlilerle de herhangi diplomasi yürütmeden gelişiyor” ifadesini kullanmıştı.Körfez ülkesi Umman’a ekimde ilk defa resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesi ile ilişkilerinin geliştiğini belirttiği diğer Arap ülkelerinin isimlerini açıklamaktan kaçınıyor.
SUDAN’A AHLAKSIZ ŞANTAJ
Sudan’da Devlet Başkanı Beşir’e karşı sokak olayları başlatan BAE ve Suudi Arabistan, Hartum’da rem değişikliği istiyor. Beşir, isim vermeden bazı ülkelerin İsrail ile normalleşirse kendisine karşı yapılan gösterilerin son bulacağı tavsiyesinde bulunduğunu açıklamıştı. Filistinliler, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan ve Filistinlilerin geri dönüş hakkına çözüm bulunmadan, Arap ülkeleriyle İsrail arasında normalleşmenin gerçekleşmesini reddediyor.
Mescid-i Aksa’ya yine fanatik Yahudi baskını
İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki fanatik Yahudiler, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, “Aralarında Uri Ariel’in de bulunduğu 105 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’in avlusuna girerek baskın düzenledi” ifadesini kullandı. İsrail’deki koalisyon hükümetinde Yahudi Evi Partisi’nden bakan olan Ariel, daha önce de beraberindeki fanatik Yahudilerle birçok defa Harem-i Şerif’in avlusuna girmişti.
Katar fonuna engel
İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde çalışanların maaşlarının ödenmesi için gönderilen Katar fonlarının transferini durdurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar fonlarının Gazze Şeridi’ne transferinin üçüncü aşamasının durdurulması yönünde talimat verdi.
İSRAİL'İN KAPISINDA ADETA KUYRUK OLDULAR
Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor. İlk önce İsrail Milli Takımı’nın Katar’ın başkenti Doha’da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası’na katılması gündeme gelmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu da 26 Ekim’de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman’a resmi ziyaret gerçekleştirmişti. BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi’de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası’nda İsrailli sporcuların kendi bayraklarıyla yarışmasına izin vermişti. İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim’de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE’nin başkenti Abu Dabi’de ilk kez çalınmıştı. Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi’ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü. İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim’de BAE’nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak konuşma yapmıştı. Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım’da Umman’da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı’nda İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak “Barış Demir Yolu Projesi”ni tanıtmıştı.
İSRAİL İLE NORMALLEŞEN ÜLKELER ARASINA IRAK DA KATILDI
İslam İşbirliği Teşkilatı, dönem başkanı Türkiye Başkanı Erdoğan’ın çağrısıyla 13 Aralık 2017’de ABD Başkanı Trump’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına karşı olağanüstü zirveye davet etmişti. İstanbul’da bir araya gelen Müslüman ülkeler, Trump’ın bu kararı ve İstanbul’un Kudüs’ü gasp etme girişimine şiddetle karşı çıkılarak kınamıştı.
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