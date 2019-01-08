Kudüs’e Arap ihaneti

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü gasp etme kararı üzerine Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğüyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesi İStanbul’da olağanüstü toplanmıştı. Ancak, zirveye katılarak katılarak tarihi gaspa karşı çıkan üye devletler arasında yer alan bazı ülkeler, Kudüs başkentli büyük İsrail Planı’na destek veriyor. Aralık 2017’deki zirveye katılıp Kudüs’ün gaspına karşı çıkarn ve ortak bildiriye atan Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Bahreyn’den sonra Irak’ın da İsrail ile sıcak diplomatik temas kurduğu öne sürüldü. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Irak’tan gelen 3 ayrı heyetin ülkeyi ziyaret ettiği öne sürüldü. Paylaşımlarda, Iraklı heyetlerin Sünni ve Şii Müslümanlardan oluştuğuna işaret edilerek, Irak’ta etkin role sahip oldukları belirtildi.

MÜZEYE DE ZİYARET

Heyetlerin Batı Kudüs’te bulunan “Yad Vaşem” Yahudi soykırım müzesini de gezdiği bildirilen paylaşımlarda, İsrailli yetkililer ve akademisyenlerle de bir araya geldikleri kaydedildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın “bu tür girişimlere” destek verdiği vurgulandı. Irak ile İsrail arasında herhangi bir diplomatik ilişki bulunmazken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce birçok kez Irak’ın da İran ve Suriye ile İsrail’in Ortadoğu’daki düşmanları listesinde olduğunu söylemişti. Irak Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi, İsrail’in iddiasına tepki göstererek, konunun Meclis Dış İlişkiler Komisyonu tarafından soruşturulması çağrısında bulundu.

‘NORMALLEŞME SÜRECİ’

Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, Filistin ile herhangi bir diplomatik süreç gerçekleştirmeksizin Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin devam ettiğini belirtmişti. Netanyahu, “Halihazırda olan şudur, biz Arap dünyasıyla bir normalleşme süreci içindeyiz ve bu süreç Filistinlilerle de herhangi diplomasi yürütmeden gelişiyor” ifadesini kullanmıştı.Körfez ülkesi Umman’a ekimde ilk defa resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesi ile ilişkilerinin geliştiğini belirttiği diğer Arap ülkelerinin isimlerini açıklamaktan kaçınıyor.