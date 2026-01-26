İSTANBUL 18°C / 12°C
Dünya

Kudüs'te ateş sesleri: Soykırımcı İsrail ordusu mülteci kampına saldırdı

Soykırımcı İsrail askerleri, buldozerler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kefr Akab beldesi ve Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 10:58 - Güncelleme:
Kudüs'te ateş sesleri: Soykırımcı İsrail ordusu mülteci kampına saldırdı
ABONE OL

Filistinlilere bağlı Kudüs Valiliğinden baskına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı ve Kefr Akab beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Kalendiya'daki El-Matar Caddesi'ne İsrail güçlerinin yığınak yaptığı aktarılan açıklamada, burada bulunan Ayrım (Utanç) Duvarı'ndan bir parçanın başka bir yere nakledilmeye çalışıldığı, bunun da Filistinlilerin işlerine ve okullarına gitmesine engel olduğu ifade edildi.

Söz konusu baskın nedeniyle bölgede eğitime ara verildiği kaydedildi.

  • Kefr Akab
  • Kalendiya
  • İsrail askerleri

