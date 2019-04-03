14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6234
  • 6,3201
  • 233.229
  • 94.475
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kudüs’te İsra-Miraç coşkusu renkli görüntüler oluşturdu

Hazreti Muhammed’in bir gece Mekke’den Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya yürüyüşü ve buradan göğe yükselişi anlamına gelen İsra-Miraç Mucizesi dolayısıyla her yaştan izcinin katıldığı yürüyüşe Filistinliler oldukça yoğun ilgi gösterdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

İsra-Miraç mucizesinin yıl dönümü münasebetiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün caddelerinden başlayarak Mescid-i Aksa'ya ulaşan izcilerin oluşturduğu bando takımları renkli görüntüler oluşturdu

Renkli üniformalar giyen bando takımları, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Zehra Caddesi'nden başladıkları yürüyüşle, çevredekilerin sevgi gösterileri arasında Selahaddin ve Sultan Süleyman caddelerinden geçerek "Eski Şehir"in en önemli giriş kapılarından "Şam'a" geldi.

Taşıdıkları Tevhid ile izci takımlarını simgeleyen bayraklarla Şam Kapısı'na gelen her bando, Filistin Ulusal Marşı'nı çalarak Eski Şehre girdi.

Eski Şehrin sokaklarından geçen izci takımları Meclis (Nazır) Kapısı'ndan geçerek Mescid-i Aksa'nın avlusuna ulaştı.

MESCİD-İ AKSA'DA RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Mescid-i Aksa'da renkli görüntüler oluşturan bando takımları, burada da gösterilerine devam etti.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden Harem-i Şerif'e gelen ziyaretçiler, her yıl düzenlenen bu yürüyüşü cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

İzci takımları, Mescid-i Aksa'nın avlusunda bir müddet dolaştıktan sonra Kubbetu's Sahra'nın etrafında atılan turla son buldu.

İsra-Miraç olayının anlamını idrak etmek amacıyla dün akşamdan itibaren Mescid-i Aksa’da başlayan dini programlar gün itibariyle daha da yoğunlaştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Mescid-i Aksa’ya sabah saatlerinden itibaren gelen Filistinlilerin ilgisi yoğun oldu.

Harem-i Şerif’in Kıble ve Kubbetu’s Sahra başta olmak üzere külliyenin tamamında bulunan mescitlerde programların düzenlendiği belirtilen açıklamada 50 binden fazla Müslümanın İsra-Miraç’i ihya ettiği kaydedildi. 

Uzaydaki astronotlara yiyecek götürecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ankara'nın 11 ilçesinde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

Ankara'nın 11 ilçesinde oyların yeniden sayılmasına karar verildi

AK Parti'ye 165 yerine 5 oy yazıldığı ortaya çıktı

AK Parti'ye 165 yerine 5 oy yazıldığı ortaya çıktı

İli kazandı, makam odasının kapısını söktürdü

İli kazandı, makam odasının kapısını söktürdü

Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

Necmeddin öğretmeni binler uğurladı

Necmeddin öğretmeni binler uğurladı

3 PKK’lı terörist silahlarıyla yakalandı

3 PKK’lı terörist silahlarıyla yakalandı

Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri

Rusya'nın yeni nesil savaş makineleri

Başkan Erdoğan, tebrik için aradı: Bu zaferin mimarı sensin

Başkan Erdoğan, tebrik için aradı: Bu zaferin mimarı sensin
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

Çinli mucit öyle bir şey yaptı ki

İki Rus roketi aynı gün farklı kıtalardan fırlatılacak

İki Rus roketi aynı gün farklı kıtalardan fırlatılacak

2 bin yıllık fiyat listesi açığa çıktı

2 bin yıllık fiyat listesi açığa çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA