Kudüs'te patlama sesleri! İsrail Meclisinin açılış toplantısı siren sesleriyle bölündü: Vekiller sığınağa kaçtı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 10. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

İSRAİL MECLİSİNİN AÇILIŞ TOPLANTISI SÜRERKEN KUDÜS'TE SALDIRI SİRENLERİ ÇALDI

İsrail Meclisinin yeni dönem açılış toplantısı sürerken Kudüs'te saldırı sirenleri çaldı.

Sirenlerin ardından İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe aktif hale getirildi ve ardından patlama sesleri duyuldu.

İsrail basını, sirenlerin ardından Meclis Genel Kurulunun boşaltılarak, insanların sığınağa yönlendirildiğini yazdı.

Gazze'den atılan roketlerin herhangi bir yere isabet ettiğine dair bilgi verilmedi. Öte yandan İsrail'in orta kesimlerinde bulunan Tel Aviv ve çevresinde de saldırı sirenleri çaldığı bildirildi.

Ayrıca, görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusunu, Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini, kentin kuzeyini yoğun bombardıman altında tuttuğunu söyledi. Kentin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'ne uzanan saldırılarda yaralananlar oldu, kuzey bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan ışık bombaları atıldı.

AA muhabiri, hava saldırılarında özellikle ana yolların hedef alındığına dikkati çekti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail Meclisinin yeni dönem açılış toplantısı sürerken Kudüs'te saldırı sirenleri çaldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalarda siyasi çözüm için sürenin daraldığını ve savaşın diğer cephelere yayılma aşamasına yaklaştığını söylediHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında bulunan Kfar Aza beldesinde toplanan bir grup İsrail askerini havan topuyla vurduklarını açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması için yapılan müzakereleri desteklemek üzere yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini belirtti.

Ürdün İçişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Filistin sınırına yakın bölgelere gidilmemesi konusunda uyardı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle bölgede içme suyu konusunda ciddi bir kriz yaşandığı, bu nedenle halkın, güvenli olmayan suları kullandığı belirtildi

Hamas'ın üst düzey liderlerinden Sami Ebu Zuhri, "Aksa Tufanı harekatı ciddi şekilde başarılı olmuştur. Vatanımızı, kutsal topraklarımızı düşmanlarımıza karşı mezarlık yapacağımıza inanıyoruz ve buna hazırlıklıyız" dedi.

Filistin Kızılayı, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında sağlık ekiplerinden 4 kişinin öldüğünü, 5'inin yaralandığını belirtti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'daki istikrar ve güveni korumak için hükümetin sürekli ilgili taraflarla temas halinde olduğunu, "Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik bir cephe açılması macerasının kimsenin menfaatinde olmadığını" belirtti. Mikati'nin İsrail ve Lübnan sınırında artan gerginliğe ilişkin yaptığı yazılı açıklama, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı

BM: Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı. Çoğu Gazzeli, temiz suyun tükendiği BM okullarında bulunuyor.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kısmında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda birçok evi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı. Görgü tanıkları da İsrail saldırısının, bitişik evlerin bulunduğu bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden olduğunu ifade etti.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, iki ülke arasındaki geleneksel ortaklık kapsamında İsrail'e istihbarat desteğinde bulunduklarını bildirdi

İsrail Sağlık Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının saldırıya geçtiği 7 Ekim'den bu yana yaralananların sayısının 3 bin 968'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne götürüldüğü tespit edilen esirlerinin sayısının 199'a yükseldiğini, 7 Ekim'den bu yana öldürülen askerlerin sayısının ise 291'e çıktığını duyurdu

Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci öldü, 20'den fazla basın mensubu yaralandı ve 2 kişi kayıp

Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, yardım tırlarının, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne giriş hazırlıkları kapsamında Ariş kentinden Refah Sınır Kapısı'na gönderilmeye başlandığını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, enkaz altında binden fazla cesedin bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine su verilmesini İsrail'in çıkarına olduğu için desteklediğini ancak buradaki ablukanın kaldırılmasına şiddetle karşı çıktığını söyledi.

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, İsrail'in insan hak ve hukukunun en temel kurallarını açıkça ihlal ettiğini ve bu saldırganlığının derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

İsrail ordusu, Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki 28 beldede yaşayan sivillerin devletin karşıladığı turizm işletmelerine tahliye edileceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze'de artık insani yardım sağlayamadıklarını" bildirdi. Lazzarini, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, 8 Ekim'de Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararının ardından yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazze'de su, elektrik ve yakıt olmadığını söyleyen Lazzarini, "UNRWA meslektaşlarım artık Gazze'deki kişilere insani yardım sağlayamıyor." dedi. Lazzarini, "Okullarımıza ve diğer UNRWA tesislerine sığınmak isteyen insanların sayısı çok fazla ve artık bunlarla başa çıkabilecek kapasitemiz yok." diye konuştu. Genel Komiser Lazzarini, yakında bölgede yiyecek ve ilaç da kalmayacağını düşündüğünü söyledi. Savaştan önce de Gazze'nin 16 yıldır abluka altında olduğunu ve nüfusun yüzde 60'tan fazlasının uluslararası gıda yardımına muhtaç olduğunu vurgulayan Lazzarini, "Gazze boğuluyor ve dünya insanlığını kaybetmiş gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Lazzarini, "Gazze'ye şimdi malzeme tedarik edilmezse UNRWA ve yardım çalışanları insani yardım operasyonlarına devam edemeyecek." diyerek tüm taraflara insani yardım koridorunun açılması çağrısında bulundu.

İsrail'deki ABD vatandaşları ve birinci derece yakınları, Filistinli gruplarla çatışmalar ve Lübnan sınırında tansiyonun artması nedeniyle ülkeden gemiyle tahliye ediliyor.

İspanya Sosyal Haklar Bakanı görevini vekaleten yürüten Ione Belarra, İsrail'in Gazze'de "planlı bir soykırım yürüttüğünü" belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanması gerektiğini söyledi.

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların uyarı ve tepkilerine rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken bölgedeki hastanelere tahliye baskılarının ve saldırılarının yanı sıra su, elektrik, gıda ve diğer temel ihtiyaçlarda kesintilerine devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, insani yardım gönderilmesi ve yabancıların çıkışı için henüz bir ateşkes yapılmadığını açıkladı. İsrail hükümeti, saldırılar nedeniyle Lübnan sınırındaki 28 yerleşim bölgesini tahliye edeceğini duyurdu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında geçici ateşkes sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı. Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 80 artarak 2 bin 750 oldu.

ABD, İsrail ve Mısır'ın Gazze'nin güneyinde ateşkes için anlaşma sağladığı iddia edildi.

İsrail ordusu Lübnan sınırında tanksavar ateşi sonucu bir subayın öldüğünü açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine bağlı Ukbet Cebr Mülteci Kampı'nda bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının temel sağlık hizmetlerinden mahrum olduğunu bildirdi.

06:40 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Vatikanlı Mevkidaşı Paul Gallagher'den, Hamas Hareketi'ni açık bir şekilde kınamasını talep etti.

05:52 Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

05:40 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye insani yardım gönderme kararı aldıklarını belirtti.

05:24 Peru, İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmalar nedeniyle bölgedeki vatandaşlarını tahliye işlemi başlattı. Bu kapsamda Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin eşlik ettiği Peru vatandaşları, Boeing 737 tipi başkanlık uçağıyla başkent Lima'ya getirildi.

04:38 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına ilişkin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Abbas ile çekilen fotoğrafını X sosyal medya hesabından paylaşan Maduro, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Maduro, "İsrail'in sivil halka karşı gelişigüzel saldırıları nedeniyle Gazze'de binlerce ölüm ve korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Uluslararası hukukun saygı sınırı aşılmış ve uluslararası anlaşmalar ihlal edilmiştir. Abbas bana olayların gelişimini ayrıntılı şekilde anlattı. Birleşmiş Milletler kararlarına uyulması ve aynı zamanda uluslararası yasallığın yeniden tesis edilmesi hususunda hem fikiriz." ifadelerini kullandı. Venezuela'nın Filistin davasına olan bağlılığını vurgulayan Maduro, bu hedeflere ulaşılması için Filistin yönetiminin "koşulsuz" desteklendiğini belirtti.

04:20 İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği bildirildi.

04:03 Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması ve acil insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

03:48 ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'den sivilleri çıkarmak için insani koridor oluşturulmasını desteklediğini söyledi.

03:34 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Kolombiya'ya güvenlik malzemeleri ihracatını durdurma kararının ardından "İsrail ile dış ilişkileri askıya alma" kararı aldı.

03:02 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirtti.

02:13 İsrail, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

01:54 İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Hareketi ile yaşanan savaş sebebiyle Gazze'de 600 bin Filistinlinin kentin güneyine geçtiğini bildirdi.

01:24 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'de kendilerine bağlı okul ve binalarda en az 400 bin yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu duyurdu.

00:55 Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Gazze'de savaşın durması, sivillerin himayesi ve insani yardımların ulaştırılması konularını ele aldı.

00:35 İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki hedefleri silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve helikopterlerle vurduğu bildirildi.

00:15 İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said Erivani, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi halinde İran'ın duruma müdahil olacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, İran'a ya da çıkarları ve vatandaşlarına saldırmazsa, Tahran, Gazze'deki çatışmaya müdahil olmaz. Direniş kendisini savunacak güçtedir" dedi.

00:09 Uluslararası Af Örgütü, Gazze'nin kuzeyini terk etmek isteyenlerden oluşan konvoya yönelik "güvenli rota"da gerçekleşen saldırıyla ilişkin, "Bu, Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığının bir başka acımasız örneğidir. Gitseler de gitmeseler de öleceklerinden korkuyorlar." açıklaması yaptı.

00:01 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Orta Doğu'da uçurumun eşiğindeyiz" diyerek, İsrail'e Gazze'ye insani yardım erişimi sağlaması, Hamas'a da rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı.