10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:13 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:19

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, önce ramazan ayı başında Şam Kapısı'ndaki oturma alanlarının barikatlarla kapatılması, daha sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli ailelerin zorla evlerinden çıkarılması kararı ve son olarak da İsrail polisinin 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sırasında cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırması nedeniyle tansiyon giderek arttı.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da 205, dün akşam da başta Şam Kapısı olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 90 kişiyi yaralamıştı.

MESCİD-İ AKSA'DA TÜRKİYE VE ERDOĞAN SLOGANLARI

Gösterilerde yapılan bir canlı yayın sırasında Mescid'i Aksa'da toplanan Filistinliler, İsrail güçlerinin şiddetini protesto ettiler. Bir aktivist canlı yayında görüntü paylaşırken arkasındaki kalabalık Mescid'i Aksa önünde 'Erdoğan ve Türkiye' sloganları attı.

Mescid-i Aksa'da işgalci İsrail'e direnen Filistinlilerden, ''ERDOĞAN'' ve ''TÜRKİYE'' sloganları ������������������������ pic.twitter.com/Pp5OXYPW1W — Star Gazete ���� (@stargazete) May 9, 2021

KUDÜS'ÜN ŞEYH CERRAH MAHALLESİNDEN TÜRKİYE HALKI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SELAM



İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail'in Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma planının protesto edildiği sırada, Filistinli aktivist Fatıma Es-Sus (Umm Eymen) Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi.

Ramazan ayının ortalarından bu yana Filistinliler, İsrail'in, kendilerini evlerinden çıkararak yerlerine Yahudi yerleşimcileri iskan etme planına karşı her akşam iftar sonrası protesto gösterileri düzenliyor ve hemen hemen her akşam İsrail polisinin müdahalesine maruz kalıyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki protestolardan birinde, AA ekibini gören Umm Eymen, büyük bir sevinçle kameranın karşısına geçerek, "Şeyh Cerrah'ın kalbinden, Türkiye'deki halkımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Erdoğan'a da milyonlarca selam olsun." ifadelerini kullandı.

Umm Eymen, "İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur." dedi.

Osmanlı Devleti'nin Filistin'e hakim olduğu günlere atıfta bulunan Umm Eymen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına, "Hadi gelin ve yeniden Osmanlı Devleti'ni kurun. Sadece 500 yıl değil, binlerce yıl beraber yaşayalım." çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır." ifadesini kullanmıştı.

FİLİSTİNLİLER, FANATİK YAHUDİLERİN BASKININI ÖNLEMEK İÇİN MESCİD-İ AKSA'DA NÖBET TUTUYOR

Filistinliler, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekliyor.

Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.

Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu.

Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gelen Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin akın etmesiyle bölgeyi terk etti

Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi yakınlarına gelen yüzlerce Yahudi yerleşimci, çevreden yapılan çağrıların ardından Filistinli gençlerin gelmesiyle, bölgeden uzaklaştı.

Bölgedeki AA muhabirinden edinilen bilgilere göre, Kudüs'ün İseviye Mahallesi'ndeki bir cami hoparlörlerinden, Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'ne gitmeleri yönünde çağrılar yapıldı.

Camiden yapılan çağrıların üzerine Kudüs'ün birçok noktasından Filistinliler, yürüyerek, koşarak ya da araçlarıyla mahalleye akın etti.

Bunun üzerine sabahın erken saatlerinde bölgeye gelmiş olan Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah Mahallesi'nden uzaklaşmak zorunda kaldı.

BATI ŞERİA'DA KUDÜS'E DESTEK İÇİN BİNLERCE KİŞİ GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Batı Şeria'nın birçok bölgesinde düzenlenen, işgal altındaki Kudüs'e destek ve İsrail saldırılarını telin yürüyüşlerine binlerce kişi katıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'ta yürüyüş düzenleyen Filistinli siyasi gruplar, işgal güçlerinden Kudüs'teki uygulamalarını durdurmasını istedi.

Filistin yönetimine seslenen göstericiler, Kudüs'te yapılanlara karşılık, güvenlik koordinesi de dahil olmak üzere İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu.

Yürüyüşe katılan Hamas Hareketi liderlerinden Cemal el-Tavil, yaptığı konuşmada, Kudüs'ün Filistinli kitleleri harekete geçirdiğini, halkın çeşitli kesimlerini birleştirdiğini, işgal güçleriyle mücadeleyi yönetecek olanın, bu kitleler olduğunu söyledi.

Tavil, "Direniş, işgal güçlerinin suçları ve Yahudileştirme politikasına karşı doğal bir cevaptır." ifadesini kullandı.

Yürüyüşlerini el-Bire kontrol noktasına kadar sürdüren göstericiler ile İsrail güvenlik güçleri arasında ufak çaplı arbedeler yaşandı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlenen yürüyüşte de göstericiler, İsrail'in, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ihlali ve Mescidi Aksa baskınını telin etti. Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılan göstericiler, İslam dünyasına ve Arap ülkelerine "Kudüs'ün yanında durun" mesajı gönderdi.

Batı Şeria'daki tüm ulusal ve İslamcı gruplar, pazartesi günü, Kudüslülere destek olmak amacıyla kent merkezlerinden İsrail kontrol noktalarına dek yürüyüşler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ BEYT HANUN SINIR KAPISI'NI KAPADI

İsrail, bugünden itibaren ikinci bir emre kadar Gazze'deki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kapadığını duyurdu.

İsrail hükümetinin Filistin'deki Çalışmalarını Koordine Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, kapatma kararının Gazze'den fırlatılan roket ve yakıcı balonlar nedeniyle alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, insan geçişlerin yapıldığı kapının ikinci bir emre kadar, insani ve istisnai durumlar dışında tüm geçişlere kapalı tutulacağı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan bugün sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail'deki Siderot kenti ve bazı bölgelerde alarm sistemlerine ait sirenlerin çaldığı ifade edildi. Açıklamada sirenlerin neden uyarı verdiğine ilişkin bilgi verilmedi.

İSRAİL TOPÇULARI GAZZE'DE HAMAS MEVKİLERİNİ BOMBALADI

İsrail topçuları, abluka altındaki Gazze'de Hamas Hareketi'ne bağlı noktaları vurdu.

Gazze'deki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktası, İsrail topçuları tarafından bombalandı.

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın bazı askeri bölgelerini bombaladığını duyurdu.

Açıklamada, bombalamanın, son günlerde Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik roketlerin ve yanıcı madde içeren balonların fırlatılmasına cevap olduğu kaydedildi.

Pazar akşamı İsrail ordusu, Gazze'den 4 roket fırlatıldığını, bunlardan birinin düşürüldüğünü ikisinin ise Gazze'nin içine düştüğünü bildirmişti.

Söz konusu roketlere ilişkin Filistinli gruplardan operasyonları üstlenen olmadı.

İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarına karşılık olarak Gazze'deki Filistinliler, yanıcı madde içerikli balonları İsrail yönünde uçuruyor.

ABD ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI SULLİVAN, İSRAİLLİ MEVKİDAŞINA KÜDÜS VE MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK ENDİŞELERİNİ İLETTİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı Meir Ben-Shabbat'a ABD'nin Kudüs'teki gelişmelerden ve ramazan ayının son günlerinde Mescid-i Aksa'daki şiddetli çatışmalardan duydukları endişeyi iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Sullivan ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Ben-Shabbat, telefonda görüştü.

Görüşmede, Sullivan, İsrailli mevkidaşına ABD'nin Kudüs'teki gelişmelerden ve ramazan ayının son günlerinde Mescid-i Aksa'da yaşanan şiddetli çatışmalardan duyduğu endişeyi iletti.

Üst düzey ABD'li yetkililerin, İsrailli ve Filistinli yetkililer ve önemli bölgesel paydaşlarla; sükuneti sağlamak, gerginliği azaltılmak ve şiddeti kınamak için atılacak adımları görüştüğüne dikkati çeken Sullivan, ABD'nin, Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden tahliye edilmesinden ciddi endişe duyduğunu aktardı.

Sullivan ve İsrailli mevkidaşı, roket saldırıları ve Gazze'den İsrail tarafına yanan balonların gönderilmesinin de "kabul edilemez olduğu ve kınanması gerektiği" konusunda mutabık kalırken, Sullivan, İsrail hükümetine "Kudüs Günü" anma törenleri için gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı.

Biden yönetiminin, İsrail'in güvenliğini ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini belirten Sullivan, ABD'nin Kudüs'te sükuneti sağlamak için çalışacağını da ifade etti.

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ KUDÜS'TEKİ GERGİNLİĞİN ARTMASINDAN DOLAYI İSRAİL'İ UYARDI

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Kudüs Dairesi Yetkilisi Adnan el-Huseyni, pazartesi günü İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Kudüs'te yürüyüş yapma niyetlerinin, var olan gerginliği daha da artırması ihtimaline ilişkin İsrail'i uyardı.

Huseyni açıklamasında, "Yerleşimcilerin beklenen yürüyüşü, kışkırtıcı olacaktır bu da kesinlikle çatışmalara götürecektir" dedi.

İşgal güçleri tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen geniş çaplı saldırıların, Aksa'ya daha geniş çaplı baskının hazırlığı olarak aşırıcı Yahudi örgütleriyle iş birliği halinde organize edildiğini vurgulayan Huseyni, işgal altındaki Kudüs'ün savunulması için daha fazla önlem alınması ve dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

- İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek, 10 kişiyi yaralamıştı.