Kudüs’te toprak altından tarih fışkırıyor 

Üç yıl süren kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkan antik kilisenin 6’ncı yüzyıldan kalma olduğu sanılıyor. Tabanı, kuşların, çiçeklerin resmedildiği mozaiklerle kaplı kilisenin kimin adına inşa edildiği ise bir sır perdesi. Kazı çalışmalarını yürüten Benyamin Storchan, kilisenin bahçesindeki yazıtlarda “Aziz Şehidin Anısına” yazdığını aktardı. Kudüs yakınlarında bulunan kilisenin merkezinin altında yer alan mahzende ‘gizemli şehidin’ naaşının olduğu düşünülüyor. Storchan’a göre kilisenin görkemi kim olduğu henüz bilinmeyen savaşçının o dönemde önemli bir isim olduğuna işaret ediyor. Yazıtlardan elde edilen bilgilere göre Bizans İmparatoru II. Tiberius Konstantin kiliseye daha sonra eklenen binayı finanse etmiş.