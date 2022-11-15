''Kudüs'teki Filistinlilerin gayrimenkullerinin ve topraklarının korunması'' çağrısı

Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı Müdürü Muhammed Salim eş-Şarkavi, Rabat'ta düzenlenen "Kudüs'te imar sektöründeki zorluklar" temalı sempozyumda bir konuşma yaptı.

Şarkavi, konuşmasında, kutsal kenti kontrol altına almak isteyenlere fırsat vermemek adına özellikle Filistinlilerin evlerini koruyarak ve restore ederek Kudüs'ün yeniden inşasının gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Müslümanlara ve Arap ülkelerine seslenen Şarkavi, eğer istenirse kutsal kentteki mülklerin ve Filistin topraklarının korunabileceğini aktardı.

Şarkavi buna örnek olarak Fas'ın Kudüs'ün merkezindeki tarihi bir gayrimenkule işaret ederek, buranın o topraklarda bin yıldan daha uzun bir zamana dayalı Fas varlığının vücut bulması olduğunu dile getirdi.

Kudüs ve Filistin meselesinin çözümüne yönelik düzenlemeler kapsamında Kudüs'ün yeniden yapılanmasının önemine dikkati çeken Şarkavi, ayrıca İsrail'in oldubitti şeklindeki yaklaşımının barış için fırsat sunmadığını ve bir arada yaşama imkanı da sağlamadığını vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs Komitesinin Fas'taki saha kolu olarak faaliyet yürüten Beyt Mal el-Kudüs eş-Şerif Ajansı, Fas Kralı 2. Hasan'ın girişimiyle Filistin'e, özellikle de Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere maddi yardım sağlamak amacıyla 1998 yılında kuruldu. Kudüs Komitesi, hastane, sosyal ve eğitim merkezleri inşası gibi çeşitli faaliyetlerle Kudüs halkına destek olmaya çalışıyor.