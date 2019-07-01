29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kukla muhalif lider darbe için tarih verdi: 5 Temmuz

Venezuela’da son olarak 23-24 Haziran’da kalkışmaya imza atan CIA destekli muhalifler, yeni darbe girişiminin ne zaman gerçekleşeceğini duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela ordusundan yine ‘anayasanın yanında yer almasını’ isterken, 5 Temmuz’da düzenleyecekleri sokak gösterileri için de taraftarlarına çağrıda bulundu. 

ZİRVE BARBADOS’TA

Darbe için 5 Temmuz’u işaret eden Guaido, son kalkışmaya katıldığı gerekçesiyle yakalanan ve mahkemeye çıkarılan Deniz Yüzbaşı Rafael Acosta Arevalo’nun işkencede öldüğünü öne sürdü. Arevalo’nun sağlık sorunları nedeniyle hakim tarafından gönderildiği hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 

Öte yandan, Venezuela’da siyasi krizin çözümüne yönelik müzakerelerin gelecek hafta Karayip adası Barbados’da yeniden başlayabileceği kaydedildi. AP’ye bilgi veren kaynaklar, Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro ile Guaido’nun temsilcileri arasındaki görüşmelerin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi. 

Güney Kıbrıs´ta Türklere linç girişimi! Rum polisi sadece izledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Plastik mermi' iddialarına yalanlama

'Plastik mermi' iddialarına yalanlama

Cesur kaptan Avrupa'yı birbirine düşürdü

Cesur kaptan Avrupa'yı birbirine düşürdü

Bilimler tarihinin zirvesi

Bilimler tarihinin zirvesi

Azez’i kana bulayan teröristler yakalandı

Azez’i kana bulayan teröristler yakalandı

İmar Barışında başvuru tarihi uzatıldı

İmar Barışında başvuru tarihi uzatıldı

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası alay konusu oldu

DSP'de istifa depremi

DSP'de istifa depremi

Bin adrese eş zamanlı operasyon

Bin adrese eş zamanlı operasyon
 

POPÜLER HABERLER

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA