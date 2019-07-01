Kukla muhalif lider darbe için tarih verdi: 5 Temmuz

Kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela ordusundan yine ‘anayasanın yanında yer almasını’ isterken, 5 Temmuz’da düzenleyecekleri sokak gösterileri için de taraftarlarına çağrıda bulundu.

ZİRVE BARBADOS’TA

Darbe için 5 Temmuz’u işaret eden Guaido, son kalkışmaya katıldığı gerekçesiyle yakalanan ve mahkemeye çıkarılan Deniz Yüzbaşı Rafael Acosta Arevalo’nun işkencede öldüğünü öne sürdü. Arevalo’nun sağlık sorunları nedeniyle hakim tarafından gönderildiği hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Öte yandan, Venezuela’da siyasi krizin çözümüne yönelik müzakerelerin gelecek hafta Karayip adası Barbados’da yeniden başlayabileceği kaydedildi. AP’ye bilgi veren kaynaklar, Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro ile Guaido’nun temsilcileri arasındaki görüşmelerin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.