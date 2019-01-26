Kuklanın gizli darbe turu
Venezuela’da, ABD’nin ‘geçici devlet başkanı’ ilan ettiği eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun, Başkan Maduro’ya darbe girişimi için aralık ayı ortalarında gizlice Kolombiya, Brezilya ve ABD’ye yolculuk ettiği ortaya çıktı.
Kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden lağvedilen Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu tanıyarak Venezuela’da seçilmiş lider Nicolas Maduro’ya karşı darbe sürecinin fitilini yakan Washington’ın kumpasına dair detaylar belli olmaya başladı. Guaido’nun ihanet sürecini planlamak ve kıta çapında destek almak için Aralık ayı ortasında Venezuela’dan gizlice ayrılarak ABD, Brezilya ve Kolombiya’da gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.
TARİH BELİRLENDİ
Associated Press’in (AP) haberine göre, Guaido, Maduro’nun 10 Ocak’taki başkanlık yemin töreninden önce gizli darbe turuna çıktı. İlk etapta dikkat çekmemek için kara yoluyla Kolombiya’ya geçen Guaido’nun ardından Brezilya ve Washington’a gittiği öğrenildi. Dış güçlerden “Muhalefetin dağınık görüntüsüne son verin” talimatı alan Guaido ve ekibine, söz konusu gizli toplantılarda darbe tarihinin de fısıldandığı dile getirildi. AP’nin haberinde, “Kolombiya’da kendisine verilen güvenceler uyarınca, Guaido, 1958’de Venezuela’da diktatörlüğün yıkılıp demokratik düzene geçildiği tarih olan 23 Ocak’ta düzenlenen mitingde kendisini geçici devlet başkanı ilan etti” denildi. Guaido’nun diğer muhalif liderle şifreli mesaj aracılığıyla iletişim kurduğu da kaydedildi.
Juan Guaido’nun, darbe planı için hatalar önce gizlice yurt dışına çıktığı öğrenildi. İlk olarak kara yoluyla Kolombiya’ya geçen Guaido, ardından, Brezilya ve ABD’de gizli toplantılara katıldı.
TANIYANLAR ARTTI
Maduro iktidarının devrilmesini isteyen Latin Amerika ülkelerinin oluşturduğu Lima Grubu’nda bu toplantılar sonrası Guaido’ya desteğin arttığı belirtilirken, kuklayı başkan olarak tanıyan ilk ülkelerden olan Kanada’dan bir diplomat ise AP’ye “Beş yıldır ilk kez muhalefeti bu kadar derli toplu ve kararlı bir şekilde hareket eder gördük” diye konuştu. Haberde ayrıca, Maduro’nun devrilmesinin en çok isteyen ülkelerin Kolombiya, Kanada, Brezilya ve Peru olduğu vurgulandı. Muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
AÇIK PROVOKASYON
Öte yandan, CIA’in kuklası Guaido, önceki gün başkent Caracas’ta düzenlenen bir mitinge katılarak askerler için af yasası hazırladıklarını ve bunu tertip edecekleri açık hava toplantılarında duyuracaklarını söyledi. Kukla liderin hazırladığı yasanın, askerleri darbeye çekmek adına kaleme alındığı ifade ediliyor.
İktidar yanlısı diye yaktılar
ABD’nin darbe senaryosunun düğmesine basması sonrası Venezuela çapında sokakları yangın yerine çeviren muhalif göstericilerin uyguladığı vahşet sürüyor. Ülkenin batısındaki Merida kentinde, Guaido destekçisi bir grup haydutun engelli bir Venezuela vatandaşını ‘seçilmiş Başkan Nicolas Maduro’yu desteklediği gerekçesiyle diri diri yaktığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vücudunun üst tarafı yanan Vernezuela’nın isminin German Alfredo Cohen olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo (sağda), Elliott Abrams’ı (solda) ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi olarak atadı.
KUMPASIN ÜST AKLI ABRAMS
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela’daki darbe sürecini emanet ettiği diplomatının ismini açıkladı. Dışişleri’nde özel bir basın toplantısı düzenleyen Pompeo, Venezuela’da ‘demokrasinin yeniden inşa edilmesine’ katkı sağlaması için deneyimli politikacı Elliott Abrams’ın elçi olarak atandığını duyurdu. ABD’nin eski başkanları Ronald Reagan ve George Bush’un yönetimlerinde görev alan Abrams, Venezuela’daki krizi ‘derin, karmaşık ve tehlikeli’ şeklinde niteledi. Rusya Dışişleri Abrams hamlesini “ABD’nin Venezuela’ya sömürge valisi atadı” şeklinde değerlendirdi. Abrams bölgede Amerikancı rejimlere verdiği destekle biliniyor. Irak İşgali’nin de mimarı olan ABD’li diplomat, 2002 yılında Venezuela’nın seçilmiş başkanı Hugo Chavez’e yönelik darbe girişiminin de planlayıcısıydı.
Maduro’yu Ruslar koruyor iddiası
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Rusya’dan gönderilen paralı askerlerin koruduğu iddia edildi. Reuters haber ajansının askerlere yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, özel bir güvenlik şirketinin temsilcilerinin hafta başında Venezuela’ya gittiği belirtildi. Rus güvenlik şirketiyle bağlantısı olan paramiliter bir Kazak organizasyonunun lideri Yevgeni Şabayev yaklaşık 400 Rus’un başkent Caracas’a gittiğini duyururken, Reuters’a bilgi veren diğer kaynaklar ise bu sayının abartılı olduğunu savundu. Haberde ayrıca, Rus savaşçıların, özel bir askeri şirket olan Wagner Grubu’na ait olduğu öne sürüldü.
MOSKOVA YALANLADI
Moskova yönetimi ise iddiayı reddetti. Rusya’nın Caracas Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy Sputnik’e verdiği demecinde, “Rus özel güvenlik şirketlerinin Venezuela’daki varlığı yeni bir yalan haber” diye konuştu.
Avrupa’dan seçim şantajı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Almanya lideri Angela Merkel, Venezuela’da seçime gidilmediği takdirde muhalif lider Guiado’yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını duyurdu. Macron, Twitter’da yaptığı açıklamada “Venezuela’da sekiz gün içerisinde seçime gidilmezse Guiado’yu geçici başkan olarak tanıyacağız” dedi. Macron’un mesajı Sanchez ve Merkel tarafından da paylaşılarak onaylandı.
ABD’li diplomatlar kaçıyor
Venezuela’daki ABD’li diplomatların ülkeden ayrılmak üzere Caracas Havaliman’ına hareket ettikleri bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen ABD’li bir yetkili, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, bazı ABD’li diplomatlar ve ailelerinin, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta havalimanına gitmek üzere konvoy halinde yola çıktıklarını söyledi.
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