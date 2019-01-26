Kuklanın gizli darbe turu

Kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden lağvedilen Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu tanıyarak Venezuela’da seçilmiş lider Nicolas Maduro’ya karşı darbe sürecinin fitilini yakan Washington’ın kumpasına dair detaylar belli olmaya başladı. Guaido’nun ihanet sürecini planlamak ve kıta çapında destek almak için Aralık ayı ortasında Venezuela’dan gizlice ayrılarak ABD, Brezilya ve Kolombiya’da gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

TARİH BELİRLENDİ

Associated Press’in (AP) haberine göre, Guaido, Maduro’nun 10 Ocak’taki başkanlık yemin töreninden önce gizli darbe turuna çıktı. İlk etapta dikkat çekmemek için kara yoluyla Kolombiya’ya geçen Guaido’nun ardından Brezilya ve Washington’a gittiği öğrenildi. Dış güçlerden “Muhalefetin dağınık görüntüsüne son verin” talimatı alan Guaido ve ekibine, söz konusu gizli toplantılarda darbe tarihinin de fısıldandığı dile getirildi. AP’nin haberinde, “Kolombiya’da kendisine verilen güvenceler uyarınca, Guaido, 1958’de Venezuela’da diktatörlüğün yıkılıp demokratik düzene geçildiği tarih olan 23 Ocak’ta düzenlenen mitingde kendisini geçici devlet başkanı ilan etti” denildi. Guaido’nun diğer muhalif liderle şifreli mesaj aracılığıyla iletişim kurduğu da kaydedildi.

Juan Guaido’nun, darbe planı için hatalar önce gizlice yurt dışına çıktığı öğrenildi. İlk olarak kara yoluyla Kolombiya’ya geçen Guaido, ardından, Brezilya ve ABD’de gizli toplantılara katıldı.

TANIYANLAR ARTTI

Maduro iktidarının devrilmesini isteyen Latin Amerika ülkelerinin oluşturduğu Lima Grubu’nda bu toplantılar sonrası Guaido’ya desteğin arttığı belirtilirken, kuklayı başkan olarak tanıyan ilk ülkelerden olan Kanada’dan bir diplomat ise AP’ye “Beş yıldır ilk kez muhalefeti bu kadar derli toplu ve kararlı bir şekilde hareket eder gördük” diye konuştu. Haberde ayrıca, Maduro’nun devrilmesinin en çok isteyen ülkelerin Kolombiya, Kanada, Brezilya ve Peru olduğu vurgulandı. Muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

AÇIK PROVOKASYON

Öte yandan, CIA’in kuklası Guaido, önceki gün başkent Caracas’ta düzenlenen bir mitinge katılarak askerler için af yasası hazırladıklarını ve bunu tertip edecekleri açık hava toplantılarında duyuracaklarını söyledi. Kukla liderin hazırladığı yasanın, askerleri darbeye çekmek adına kaleme alındığı ifade ediliyor.