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Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Ukrayna´da meydana gelen kazada, 14 yaşındaki kız, yaya geçidinden bisikleti ile karşıya geçerken ambulans çarptı. Kızın yoğun bakıma alındığı; kaza anında kulaklık ile müzik dinlediği belirtildi.

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Kaza, Ukrayna´nın Hmelnitski şehrinde 3 Haziran´da meydana geldi. 14 yaşındaki kız, bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçerken ambulans çarptı.
 
Yerel medya, kaza anında kızın kulaklıkla müzik dinlediğini; bu yüzden sirenleri açık olan ve hızla gelen ambulansı duyamadığını duyurdu. Kızın hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.

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