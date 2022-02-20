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Dünya

Kuleba: Rusya'nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Rusya'nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir” dedi.

IHA20 Şubat 2022 Pazar 15:51 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 15:51
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Kuleba, Rusya'nın agresif hareketlerine rağmen her ne olursa olsun Rusya'yı diplomaside kalmaya ikna etmeye çalışacaklarını ancak işe yaramazsa başka senaryolara da hazır olduklarını ifade etti. Bakan Kuleba, "Rusya'nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir. Rusya'nın diplomasiden ayrılmaması için her imkanı kullanacağız. Partnerlerimiz bizi bu konuda destekleyecek. Ancak bu diğer senaryolara hazır olmadığımız anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullandı.

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