İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2023 Pazartesi / 21 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9717
  • EURO
    20,3396
  • ALTIN
    1163.11
  • BIST100
    5323.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuleba: Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği sadaka olarak algılanmamalı
Dünya

Kuleba: Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği sadaka olarak algılanmamalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğinin bir sadaka veya fidye olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
Kuleba: Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği sadaka olarak algılanmamalı
ABONE OL

Kuleba, "Ukrayna için Avrupa Ufukları" konulu Ukrayna-Oxford 2023 konferansında video konferans yoluyla konuşma yaptı.

Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliğindeki belirsizliğin en büyük stratejik hatalardan biri olduğunu belirten Kuleba, "Batılı politikacılar, tereddütlerini Rusya'nın korkularını yatıştırmaya yönelik temkinli bir politika olarak sundu. Bu bir strateji değildi, strateji eksikliğiydi." dedi.

Bakan Kuleba, Rusya'nın Batı'nın aksine Ukrayna'ya yönelik uzun vadeli strateji uyguladığına işaret ederek, Batı'nın şüphelendiği yerde Rusya'nın harekete geçtiğini söyledi.

Kuleba, "Bazıların tahmin ettiği gibi Ukrayna işgalden birkaç gün sonra düşeydi Avrupa güvenliğinin nasıl olacağını bir an için hayal edelim. NATO ve AB'nin uluslararası konumu, itibarı ve etkisi tarihin en alt seviyesine düşerdi. Avrupa'da ve genel olarak Batı'da milyonlarca ailenin güvenlik ve esenliği doğrudan tehdit altında olacaktı." ifadelerini kullandı.

Ortaklarının Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın güvenliğiyle ne kadar bağlantılı olduğunu anladıklarını dile getiren Kuleba, şunları söyledi:

"Bir yıl önce düşünülemeyen askeri destek şimdi gerçek oldu. Şu an Ukrayna'nın belirleyici bir avantaj elde etmesi için açıklanan tüm destek paketlerinin hızlıca ulaştırılması önemli. Silah sağlama konusunda hiçbir yasak olamaz. Ukrayna, savaş uçakları dahil her şeyi almalı."

Kuleba, "Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği bir sadaka veya fidye olarak algılanmaması gerektiğinin" altını çizerek, "Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği uzun vadeli barış ve istikrarın garantisi olacak." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.