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Dünya

Ukrayna'nın Stanytsia Luhanska köyü, Donbas'tan ağır silahlarla bombalandı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, 'Ukrayna'nın Stanytsia Luhanska köyü, işgal altındaki Donbas topraklarından ağır silahlarla bombalandı' dedi.

17 Şubat 2022 Perşembe 13:14 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:18
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Stanytsia Luhanska köyü, işgal altındaki Donbas topraklarından ağır silahlarla bombalandı. Sivil altyapı hasar gördü. Tüm ortakları, zaten gergin olan bir güvenlik durumunun ortasında Rusya'nın Minsk anlaşmalarını bu ağır ihlalini derhal kınamaya çağırıyoruz." dedi.

UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ RUSYA YANLISI MİLİSLER ANAOKULUNU VURDU

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinde Rusya yanlısı milisler tarafından ateşlenen roketler kırsal bölgedeki bir anaokuluna isabet etmesi sonucu 2 sivil yaralandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bölgedeki sivilleri tahliye etti.

Ukrayna'nın doğusunda ordu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışmalar şiddetini arttırıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Rusya yanlısı milisler tarafından ateşlenen roketin Luhansk bölgesinde yer alan Stanytsia Luhansk'taki bir anaokuluna isabet ettiği bildirildi. Açıklamada, "Teröristler tarafından ağır topçu atışları sırasında ateşlenen bir roket anaokuluna isabet etti. İlk bilgilere göre 2 sivil yaralandı. Ayrıca kent altyapısında hasar meydana geldi. Kentin yarısı elektriksiz kaldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetler tarafından sığınaklardaki siviller acilen tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda çocukların yara almadığı aktarıldı.

Ukrayna medyası ise saldırıda 2 öğretmenin yaralandığını aktardı.

  • Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba
  • Rusya
  • Donbas

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