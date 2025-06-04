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Dünya

Kum ocağında göçük! 11 çocuk öldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kum ocağının çökmesi sonucu 11 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 23:47 - Güncelleme:
Kum ocağında göçük! 11 çocuk öldü
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Kaduna Eyalet Polis Sözcüsü Mansir Hassan, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Yardoka köyü yakınlarında kum ocağında bir grup çocuğun kazı yaptığını belirtti.

7 ÇOCUK YARALANDI

Kazı devam ederken oluşan çukurda bulunan çocukların üzerine kum yığınının düştüğünü belirten Hassan, kazada 11 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 7 çocuğun da yaralandığını kaydetti.

"OLAY ÇOCUK İŞÇİLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK"

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve çocukların çalıştırılıp çalıştırılmadığının araştırıldığını aktaran Hassan, "Eğer çocukların çalıştırıldığı tespit edilirse, olay çocuk işçiliği kapsamında değerlendirilecek." ifadesini kullandı.

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