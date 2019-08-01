ABD Savunma Bilgi Dağıtım Ofisi (DVIDS), ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-15E Strike Eagles savaş jetlerinin, Basra Körfesi ve kıyısında deniz ve kara yüzeyi hedeflerine karşı mücadele tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Öte yandan BAE'deki El Dafra Hava Üssü'ndeki 336. Savaş Filosu'na bağlı jetlerin, bombalarla donatıldığı ileri sürüldü.

F-15E'lerle, Basra Körfezi üzerinde hava devriyesi faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere havadan eşlik ile, güvenlik sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

The Drive'da yer alan habere göre F-15E savaş jetleri, mühimmatları 'küme bombalara' dönüştürmek için kullanılan hassas güdüm kitinin yanı sıra, bir çift AIM 120C Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze (AMRAAM) ve iki adet AIM 9-X Sidewinder kısa menzilli kızılötesi güdümlü füze gibi mühimatlar da taşıyor.

KÜME BOMBASI

Bir küme bombası, çok sayıda küçük alt-mühimmat içeren bir mühimmat türüdür. Misket bombası ya da salkım bombası, “bomba içinde bomba” olarak bilinen bir çeşit silahtır. Bomba havada açılır ve içindeki küçük bombalar dağılarak patlar ve bu yüzden de etki alanı çok geniştir.