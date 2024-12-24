'Kumsal Baskını'nda şehit olan 11 Türk için anma töreni

Lefkoşa'daki Barbarlık Müzesi'nde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ı Yunanistan ile birleştirmeyi öngören "Akritas Planı" çerçevesinde Kıbrıslı Türklere yönelik 61 yıl önce gerçekleştirilen soykırım girişimini asla unutmayacaklarını söyledi.

Tatar, bugün bağımsız bir devlete sahip olmalarını şehit ve gazilere borçlu olduklarını ifade ederek, "Geleceği inşa ederken bağımsız KKTC mutlaka bir anlaşmanın parçası olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı da kırmızı çizgimizdir. Bunu şehitlerimiz huzurunda haykırıyorum." dedi.

Bazı çevreler tarafından çözüm olarak dile getirilen federasyonun, Kıbrıs'ta belirsizlik ve halkı aynı tehlikeye sürükleyebilecek bir adım olduğuna dikkati çeken Tatar, Ada'da bir anlaşmanın ancak 2 devletli egemenlik çerçevesinde olacağına işaret etti.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği adına konuşan İbrahim Açman, Barbarlık Müzesi olarak adlandırılan evde, 61 yıl önce yaşanan barbarlığı asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Barbarlık Müzesi'ne dönüştürülen evde insanlık dışı bir katliam yaşandığını aktaran Açman, Binbaşı Nihat İlhan'ın ailesine yönelik vahşetin en acımasız saldırı olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Tören, konuşmaların ardından katılımcıların Barbarlık Müzesi'ne yaptıkları geziyle son buldu.

- KANLI NOEL

Rumların 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırılar Kanlı Noel olarak adlandırıldı ve Ada'daki Türklere karşı sistemli saldırıların başlangıcı kabul edildi.

Lefkoşa'nın Tahtakale semtinde 20 Aralık 1963 gecesi otomobillerine açılan ateş sonucu Zeki Halil ve Cemaliye Emirali şehit edildi.

Rum çeteleri, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te "Kumsal Baskını" olarak anılan saldırılarda, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile üç çocuğunun da aralarında bulunduğu 11 kişiyi katletti.

Binbaşı İlhan'ın eşi Mürüvvet İlhan ve çocukları Murat, Kutsi ile Hakan'ın banyo küvetinde ölü bulunduğu Lefkoşa'daki ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.